台湾2017年度代表字“茫”揭晓 舆论认为颇合当前台湾人的忧心

“台湾2017代表字大选”票选结果昨天（7日）公布，“茫”字在52个候选字中拔得头筹，获选为今年的年度代表字。

《联合报》今天（8日）对此发表短评指出，《劳基法》修法一变再变、年金改革引发不同看法、空气污染导致雾霾不断，两岸关系与全球局势也如雾里看花，“视茫茫心也茫茫。”

该短评表示，从视觉到心灵，从天气到全球局势，2017年代表字选出“茫”，让人拍案叫绝。

据中通社报道，“台湾2017代表字大选”由中国信托文教基金会与联合报合办，邀来各界名人专家推荐52个代表字，经25天的民众票选选出。

第一到10名代表字依序为：茫、劳、忧、乱、虚、荡、滞、厌、变、惜。总投票数为9万零990票，“茫”字获1万2445票拿下宝座，“劳”字以9913票紧追在后。

除了第九、10名的“变”“惜”，其余皆是负面字。

联合报总编辑萧衡倩说，这一年台湾发生许多事，包括年金改革、一例一休、同婚合法、全台大停电与空污，“每个人对每个事件的感受都不同”，因此选出“茫”。

萧衡倩认为，“茫”字或许还会持续一段时间，但若民众掌握“惜”字，“珍惜所拥有的”，重新认识自己想要什么、坚持什么，茫然的感觉很快便会消散。

台湾总统府前副秘书长罗智强今天以“茫茫渺渺，茫然若失”为题发表看法。他认为，“茫”之一字，其意义、其意象，确实颇能合味于当前台湾人的忧心。但解茫的关键力量还是在人民，看透权力者的骗局，才能破盲、破茫。

据报道，台湾年度代表字大选活动已进入第10年，从2008年的“乱”、2009年的“盼”、2010年的“淡”、2011年的“赞”、2012年的“忧”、2013年的“假”、2014年的“黑”、2015年的“换”到2016年的“苦”，每个字都刻画了当年的社会意向与民众想法。

免费试阅14天