猎雷舰解约前夕 庆富称找到金主供百亿资金

庆富造船昨晚发布声明，宣称有投资人愿意提供一百亿（新台币，下同）资金，协助庆富完成台湾海军的猎雷舰建造合约。庆富也宣称，投资者是台湾商人，要求暂时不要曝光，但会提供涂去姓名的财力证明，也承诺将于本月底之前提供信托资金50亿，否则庆富就可公布姓名。

台湾联合报报道，庆富声明稿表示，董事长陈庆男于12月7日与投资人完成协议，投资人承诺提供100亿元资金，供庆富公司继续打造猎雷舰。投资人将先依借款契约融资100亿元，未来合适时机再“以债转股”。资金将分阶段到位，其中今年12月31日前将办理信托资金50亿元，供庆富运用继续建造猎雷舰。

庆富在声明稿指出，投资人要求暂时保留姓名，但允许庆富得对外发布讯息，并且提供五亿欧元之银行财力证明（涂去姓名），以证明其确有出资新台币100亿元实力。投资人承诺，若无法于今年底到位信托资金50亿元，同意庆富公布姓名，以昭社会公信。

庆富表示，投资人是台湾商人，资金将由国外汇回台湾。他深感此次猎雷舰案中，庆富取得美、意等国的武器输出许可及技术移转，相当不容易，若因一时资金周转困难，导致规划多年的猎雷舰国造政策功亏一篑，相当可惜。并且第一艘猎雷舰持续在意大利Intermarine船厂打造中，如果工程继续进行，再过两年多，国家即可获得全新猎雷舰，以确保台海安全，之后制造技术移转台湾，再打造五艘猎雷舰，将是国防重大里程碑。

而且由于武器输出许可上标示最终受益人是中华民国海军，如果解约，未来可能影响台湾再取得许可，对国防安全以及外交关系影响重大。投资人希望台国防部重视国防安全及信用，更甚于取回资金，如此重大之军事采购，政府应协力厂商解决问题，而非弃之不顾。

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