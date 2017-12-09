俄罗斯：计划近期向中国起运S-400防空导弹系统

俄媒称，俄罗斯技术国家集团总经理谢尔盖·切梅佐夫表示，计划近期向中国起运S-400防空系统。

俄罗斯卫星网7日报道，切梅佐夫在回答记者提问时称：“S-400……近期。正在生产。我们一切依照合同进行。”

报道称，S-400“凯旋”是最新的远程防空导弹系统。它用于摧毁飞机、巡航导弹和弹道导弹，其中包括中程导弹。S-400也可以用于对地面目标的打击。S-400的最大射程达到400公里，能够摧毁高至30公里的高空目标。俄罗斯军队2007年接装该导弹系统。S-400“凯旋”防空导弹（北约命名为SA-21 Growler）是新一代中远程防空导弹系统。

报道称，该系统可在强烈的电子干扰下使用，无论日夜，也不受地理和气候条件影响。

S400“凯旋”防空导弹系统包括：有雷达检测配套设施的作战控制所、多达6套防空导弹系统，每套配备一个雷达站，发射装置总数达12个；2种防空导弹；附属设施：全高度雷达和移动信号塔。

S400“凯旋”防空导弹系统的杀伤空气动力目标范围最大超过250km，最小3km。杀伤目标高度最大27km，最小0.01km。杀伤战术导弹目标范围：最大60km，最小5km。杀伤目标速度可高达4800m/s。将系统从行军状态调整到部署状态时间为5分钟，将系统从部署状态调整到战备状态时间为3分钟。地面装置使用寿命至少20年、防空导弹15年。一套防空导弹系统最多同时可射击6个目标。

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