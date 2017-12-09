汉班托塔港经营权今移交中企 中方否认作海军基地

根据中斯《汉班托塔港特许经营协议》，12月9日，斯里兰卡政府向中国招商局集团正式移交汉班托塔港的经营权。按照今年7月双方签署的协议，中企将获得汉班托塔港口70%的股权，并租用港口及周边土地，租期为99年。

因为地理位置的重要性，该港口的进展一直备受美国、印度甚至是日本的关注。路透社7日发文称，美印日等国担忧，中国将来可能会把该港口用作海军基地，但被中方否认。

环球时报报道，汉班托塔港位于斯里兰卡南方省汉班托塔区首府，自2007年起在中国的援助下开始建设，2012年开始运营。2017年7月，斯里兰卡与中方签署协议，中企以11.2亿美元获得汉班托塔港70%的总占股比例。中方将负责港口运营，斯里兰卡海军负责港口安全。路透社称，这一协议最初的版本为中企控股80%，但引发斯里兰卡社会团体和反对派抗议，他们担心中国在将来会控制该港口。后来双方重新谈判，最终招商局收购该港口70%的股权。报道称，汉班托塔港经营权12月9日移交给中国公司后，斯里兰卡政府将很快获得协议总额中的3亿美元。

汉班托塔港是亚洲和欧洲主要运输线上的一个重要港口。BBC称，斯里兰卡政府表示，汉班托塔港协议有助于斯里兰卡政府减少债务，内战结束以来，为了振兴经济，斯国已经从中国借了数十亿美元贷款用于修路、建港口和飞机场。现在，斯里兰卡正在尽力偿还中国的债务，该协议的一部分资金将用来偿还部分贷款。

汉班托塔港旁边由中资修建的汉班托塔国际机场，则被印度盯上。据印度媒体上月报道，该机场正处于亏损状态，为了归还中国的贷款，斯里兰卡可能将该机场转手给印度。“为什么印度想买斯里兰卡最空的机场？”美国“石英”网站4日发文分析称，印度欲以3亿美元的价格获取该机场40年的使用权，目的并不是为了赚钱，“控制该机场，印度才能在控制汉班托塔港的使用问题上获得一定发言权，阻止中国海军在这里建立基地”。

据《环球时报》了解，中资援建并经营汉班托塔港的主要目的是为中国海上贸易增多做准备。有了汉班托塔港口，可以为在印度洋航行的中国舰船提供另外一条路线或停靠地点。近年来，各国对斯里兰卡的投资热情高涨。斯里兰卡政府12月8日公布2017年1月至9月的外商直接投资数字，数额将近8亿美元，比去年同期增长80%，已超过2016年全年。今年对斯的外商直接投资中，中国约占35%，印度占16.4%，新加坡9.3%。

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