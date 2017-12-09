台媒：强力拆违建 低端人口居住正义怎么照顾？

北京此前祭出的清理整治手段引爆清除“低端人口”争议；台湾双北政府在接连的违建出租公寓大火后，也高喊要强力拆违建，但对无奈租住“笼居”里的底层民众，未来如何在租金昂贵的大都会里觅得安身之处，是执政者强力执法之际，应同时考量的问题。

台湾联合报发表文章称，“台北居，大不易”，是许多异乡人到台北讨生活的共同心声。前阵子中和出租套房大火酿九死悲剧，有死者家属泣诉：“是艰苦人才会来租这些地方住”，道尽许多台湾“低端人口”的无奈。

以双北政府目前掌握的违建出租套房数量，至少有数万人、甚至数十万人，是靠着每个月数千元（新台币）的租金在大台北市区里讨生活，包括独居老人、背着就学贷款北上念书的大学生、初出社会的年轻人、或是打拚多年仍存不了钱的“非典型就业者”，还有不少是外籍移工在台的暂时栖身地。

在这个房价高得连中产阶级都不见得人人有屋的都会区里，这些人选择窝身于安全性不足的违建出租套房里，恐怕也非他们所愿。

人命无价，政府为公共安全，拆除高风险违建，是负责的表现，但在强力执法的同时，对付不出高租金的“艰苦人”，能否提供足够的社会住宅或其他替代住所，避免出现台湾版的低端人口遭强制驱赶现象，更是展现执政者保障民众基本居住正义的指标。

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