中国11月CPI同比上涨1.7%

据中国国家统计局网站消息，2017年11月份中国居民消费价格（CPI）同比上涨1.7%.
2017年11月份，全国居民消费价格同比上涨1.7%。其中，城市上涨1.8%，农村上涨1.5%；食品价格下降1.1%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨0.9%，服务价格上涨3.1%。1-11月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.5%。
11月份，全国居民消费价格环比持平。其中，城市和农村均持平；食品价格下降0.5%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨0.1%，服务价格下降0.1%。
据中国国家统计局网站消息，2017年11月份中国居民消费价格（CPI）同比上涨1.7%.
2017年11月份，全国居民消费价格同比上涨1.7%。其中，城市上涨1.8%，农村上涨1.5%；食品价格下降1.1%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨0.9%，服务价格上涨3.1%。1-11月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.5%。
11月份，全国居民消费价格环比持平。其中，城市和农村均持平；食品价格下降0.5%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨0.1%，服务价格下降0.1%。
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