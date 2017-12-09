蔡英文自称左派 连胜文：应是“人格分裂派”

民进党秘书长洪耀福7日透漏，台湾总统蔡英文在6日主持民进党中常会后，特邀年轻党工换对劳基法的意见，蔡英文也特意分享年轻时的经验，强调自己出身环境虽然比较好，但她其实是一个“很左派”的人，对此，国民党中央委员连胜文在脸书（Facebook）发文狠酸蔡英文根本是“人格分裂派”。

台湾中时电子报报道，连胜文8日在脸书上发文表示，带有理想色彩的左派论述，往往可以在选举时撼动人心，但是真的执政了，却是困难重重，往往行不通，就像这次的劳基法修正，民进党就搞得左支右绌，进退两难，以往欧洲的左派政府，不是失去政权就是往中间修正，举例法国日前为了放松部分劳工法的限制，而引发大量示威抗；而在欧美划分左、右派时，最重要的一点，就是对外来移民的态度，而蔡英文总统自然自认左派，要推动左派经济政策，但民进党却对台湾的新移民，特别是大陆配偶，甚至是来台的大陆学生，却是充满敌视与歧见，这样也能算是左派？他更表示“我认为只能称他们为人格分裂派！”

最后，连胜文还提到，根据目前蔡英文总统的执政表现及施政重点，很担心最后成了“画虎不成反类犬，把台湾变成亚洲的古巴，一个独裁者的乐园”，最后最辛苦的恐怕还是台湾人。

免费试阅14天