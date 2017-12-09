毛新宇卸任中国扇子艺术学会理事会会长

据媒体报道，12月7日，中国扇子艺术学会在北京召开第六次代表大会。第五届理事会会长毛新宇作工作总结报告。大会选举产生了第六届理事会领导班子，崔承顺被推选为新一届理事会会长。也就是说，毛新宇已卸任中国扇子艺术学会第五届理事会会长。

新京报微信公众号“政事儿”报道，中国扇子艺术学会，是经民政部批准注册登记，由中国文学艺术界联合会直接领导、具有独立法人资格的国家一级社会团体组织。2010年1月，毛新宇当选为该会会长。

据中国扇子艺术学会艺术创作中心官网介绍，中国扇子艺术学会于1981年由著名艺术家、收藏家张伯驹成立，原名为“中国扇子书画艺术鉴赏会”，张伯驹担任会长。成立该组织的初衷有二个：一是借扇（善）的谐音，弘扬中华民族传统仁、善美德：二是借扇的造型，寓为桥梁，连接海内外华人，为中国统一大业做贡献。

学会的宗旨是在中国共产党领导下，通过组织展览展示、学术研究、文化交流、国际合作、编辑出版等活动，团结全国扇艺界及企业、企业家、专业人士和广大书画艺术家，为继承弘扬中国扇子艺术传统文化，为书画艺术家和广大书画爱好者服务，为政府和企业文化建设服务，为构建社会主义精神文明、物质文明做贡献。

该网称，张伯驹曾用瘦金体作书，撰写了该会“章程”。“章程”得到了万里、习仲勋、谷牧、雷洁琼、蒋兆和、吴作人、刘海粟、启功、关山月、潘洁兹、黎雄才、关良、亚明、宋文治、侯宝林等百余位老一辈无产阶级革命家和著名艺术家签名和参与。

1995年5月，根据中共中央、国务院关于清理整顿社团的精神，在民政部和中国文联的领导下，该学会重新登记注册，并经批准，“中国扇子艺术学会”成为中国文联直接领导下的一级社团。会长由原中顾委副秘书长郝盛琦担任。

2010年1月10日，中国扇子艺术学会召开第五次全国会员代表大会，选举产生了以毛新宇为会长的新一届领导机构。

报道称，毛新宇曾在多次采访中，谈及其对扇子的喜爱。2006年，他接受媒体采访时说，“大家都知道，我比较喜欢扇子，我的扇子展览，大约要到9月底10月初。我喜欢扇子有十多年了，从1994年开始，我收藏的文化、艺术品扇子有4000余把，可能在全国算收藏最多的。”他表示，“扇子能体现中国文化，爷爷有时也用扇子，我把不少扇子都用来写毛主席诗词、语录，这既是一种文化，也能让我学习爷爷，可以说是一举两得。”

在担任中国扇子艺术学会会长期间，毛新宇曾带领学会成员，举办了多次活动。

2010年7月，在八一建军节前夕，毛新宇分别带领多名书画家，到二炮某部、京郊空军某部等单位，慰问官兵。毛新宇向其赠送了书画家们带来的作品。

2012年5月，中国扇子艺术学会主办《纪念毛泽东同志在延安座谈会上的讲话》70周年座谈会，毛新宇出席。

报道指，2016年，中国扇子艺术学会曾被民政部处罚。2016年8月26日，民政部发布公告称：经查，中国电子商务协会、中国扇子艺术学会未按规定接受2013年和2014年全国性社会团体年度检查，违反了《社会团体登记管理条例》第二十八条的规定，依据《社会团体登记管理条例》第三十条第一款第（三）项的规定，民政部决定对中国电子商务协会、中国扇子艺术学会作出停止活动六个月的行政处罚。

《社会团体登记管理条例》第二十八条规定，社会团体应当于每年3月31日前向业务主管单位报送上一年度的工作报告，经业务主管单位初审同意后，于5月31日前报送登记管理机关，接受年度检查。工作报告的内容包括：本社会团体遵守法律法规和国家政策的情况、依照本条例履行登记手续的情况、按照章程开展活动的情况、人员和机构变动的情况以及财务管理的情况。

据民政部社会组织管理局主办的中国社会组织官网查询显示，目前，中国扇子艺术学会年检截止于2012年。其中，2006年至2009年的年检结果为基本合格，2010至2012年的年检结果为合格。

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