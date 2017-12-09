捉襟见肘 国民党中全会今可望再通过党公职分摊金制度

因党产会再遭清查、冻结，国民党财务捉襟见肘。国民党今天（9日）召开第20届中央委员第一次全体会议，将再通过党公职募款分摊金制度，并呼吁党员缴交特别党费。国民党行管会表示，盼从党公职分摊金中一年募得近2亿元（新台币，下同）。

台湾联合报报道，国民党前主席洪秀柱时代也曾参考民进党做法，通过“党公职人员募款责任额实施办法”，将全党党公职分26类，党主席每年1000万元责任额最高，乡镇市代会副主席每年2万元责任额最低，当时粗估每年可进帐约2.2亿元。

国民党行管会主委邱大展表示，重新研拟后的党公职募款分摊金，党主席仍以1000万分摊金责任额最高，副主席每人200万次之，最低则是乡镇市民代表每人5万元，粗估若落实，可进帐约2亿元。

邱大展表示，若今天下午中央委员会通过新版“党公职人员募款责任额实施办法”，最快明年元旦实施。而鉴于洪秀柱时代党公职募款分摊金缴交情况不佳，邱大展说，若今天通过新制，未来不依规定缴分摊金的党公职将会有所处分。

邱大展表示，目前国民党党产不动产部分，土地约1万坪、房屋1万6000坪，总值约20亿元。至于国民党所属的中央投资公司所属资产则有348亿元，但扣除负债后，净值仅约153亿元，但这些目前都被冻结。

邱大展说，目前存款约2065万，但其中约1055万元遭冻结，实际可动用存款只有1010万元左右。

邱大展表示，国民党今天面临的财务状况问题是前所未有的困难，虽然每年支出经费由过去的17亿元，从今年2月1日起降至只要3.6亿元，但现在国民党每年只有6000万党费收入与1.64亿元政党补助金，财务仍是捉襟见肘。

邱大展说，在党产无法投资收益下，只能靠省钱、找钱、借钱度日：吴敦义从8月上任至年底，已以个人名义为国民党借得1.4亿元，未来希望再发动党员缴交特别党费，并推动中央与地方党公职分摊金，盼大家能大力协助，不希望主席一天到晚调头寸。

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