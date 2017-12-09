军报：原集团军主官全部换岗 90%班子成员交流任职

中国军媒《解放军报》9日刊文透露，原集团军主官全部换岗、90%班子成员交流任职，作战旅40%、院校和科研训练机构超过50%班子成员异地安排，百余名师团级干部赴边关、进海岛、上高原。

这篇题为《陆军探索走开干部大范围交流路子》的文章指出，今年以来，陆军积极顺应改革大势，以能打胜仗为导向加强“融合性”交流，以纯净风气为导向加强“指令性”交流，以锻炼干部为导向加强“培养性”交流，以择优选人为导向加强“竞争性”交流，以优化结构为导向加强“互补性”交流，促使人力资源配置更加合理，岗位效能释放更加充分。

文章称，在规模结构和力量编成改革中，陆军按照打仗要求选配领导班子，组织大范围交流任职，原集团军主官全部换岗、90%班子成员交流任职，作战旅40%、院校和科研训练机构超过50%班子成员异地安排，实现强强联合、优势互补；逐步走开作战部队与院校双向交流、艰苦边远地区部队干部内调交流、机关与部队换岗交流的路子，有效激发了干事创业的内在动力；把艰苦边远地区作为锻炼培养干部的基地，安排百余名师团级干部赴边关、进海岛、上高原，让大家在经受磨砺的同时积累经验、增长才干；着眼培养复合型人才，综合考虑干部专业、特长等，跨专业跨系统科学安排使用；坚持“走出去”与“引进来”相结合，积极向其他军种、省军区系统和武警部队推荐交流干部，广泛接收陆军以外优秀人才，为加快推进陆军转型升级增添新活力。

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