中国记协新闻道德委员会：杜绝炒作明星绯闻

中国记协新闻道德委员会12月6日召开“坚决杜绝炒作明星绯闻 自觉抵制低俗庸俗之风”专题评议会，组织新闻道德委员会委员围绕报道案例，剖析成因危害，探讨治理举措，引导新闻媒体和新闻工作者把思想和行动统一到党的十九大精神上来，坚定“四个自信”，以高度的政治自觉和强烈的时代责任感，更好担负起新的文化使命。

据中国记协网消息，与会委员从现状、成因、危害等方面，就炒作明星绯闻、报道低俗庸俗等问题发表评议意见。大家一致认为，当前，全党全国正在兴起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。新闻工作者坚决杜绝炒作明星绯闻、自觉抵制低俗庸俗之风，是学习宣传贯彻十九大精神的直接体现，是新时期做好文化娱乐报道的基本要求。近两年，个别演艺从业人员靠旁门左道、绯闻炒作博眼球、赚流量，一些商业网站、自媒体平台、都市类媒体单纯追求点击量、关注度，一味迎合受众低俗需求，背离社会主义核心价值观，对积极健康向上的主流舆论环境造成侵蚀和消解。

对于如何治理炒作明星绯闻、报道低俗庸俗问题，与会委员普遍认为，新闻工作者要以高度的政治责任感和使命感，坚定“四个自信”，坚决抵制低俗庸俗之风。要把学习好、宣传好、贯彻好党的十九大精神作为当前首要政治任务，在学懂弄通、做实做好上下功夫，在凝心聚力、引导舆论上下功夫，采取群众喜闻乐见的方式把党的十九大精神讲清楚、讲明白、讲到位。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主心骨、定盘星，始终保持政治清醒、战略定力，始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，唱响主旋律、传播正能量，把正确政治方向和舆论导向贯穿体现到新闻舆论工作的全过程、各方面。要把弘扬社会主义核心价值观作为报道主线和底色，坚持文以载道，传播高雅健康的主流文化，传递积极的人生追求和高尚的道德情操，激励人们向上向善，更好地承担起用先进文化引领社会进步的责任。要树立和秉持高度的社会责任感，坚持新闻从业基本准则，始终把社会效益放在首位，严肃认真地考虑新闻报道的社会效果，讲品味、讲格调，用积极健康的新闻作品吸引观众、打动听众、赢得读者。要保持人民情怀，始终坚持以人为本、人民至上的价值追求，坚持以人民为中心的工作导向，更好地反映人民心声、服务人民群众，确保新闻媒体始终为人民服务，而不是为少数人服务。大家一致认为，演员艺人等也应注重自己的公众形象，靠人品立身，靠作品说话。社会公众应提高媒介素养，尊重他人隐私，培养高尚情操。

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