旺角暴乱案 黄台仰及另一被告缺席预审 法庭发拘捕令

去年农历年初二香港旺角大冲突，本土民主前线黄台仰及梁天琦等8人被控暴动罪，案件今早（9日）在香港高等法院闭门预审。黄台仰早前未如期到警署报到交出证件，法庭按一贯做法发出拘捕令。黄台仰今天也未现身出席预审，另一被告李东昇也未到庭应讯，法庭遂向二人发出拘捕令，指他们未依期归押。

香港明报网报道，梁天琦早上抵达法院时，被问知否黄台仰身在何地、是否外游等，梁没有回应。

黄台仰被控暴动、煽惑非法集结及煽惑暴动共三罪。他早前获准保释候审期间，曾到德国出席活动，有报道指他目前身在英国。

被控暴动及袭警两罪的另一被告、本土民主前线成员李东昇今早也迟迟未到庭，即使押后开庭后也未现身，其代表大律师谢志浩则在开庭1个多小时后提早离场。

控方在庭外表示，由于黄台仰及李东昇未到庭应讯，法庭已发出拘捕令，二人的案件将会与本案分开处理。据悉，黄早前的拘捕令是指他违反保释条件，即未依期交出旅游证件，与今天法庭颁令的拘捕令不同。

法官还下令更改其他6名被告的保释条件，即在原有条件之下，另须于下周一交出旅游证件、不得离港。据悉，本案第8被告林伦庆拟申请于特定日子离港，法庭预计于本月12日再开庭单独处理其申请。

梁天琦散庭后表示，他原本打算圣诞离港，还反问记者“你没有了passport(护照)会不会有影响啊？一定有吧”。

本案原定的8名被告为黄台仰（22岁）、梁天琦（24岁）、李诺文（20岁）、卢建民（29岁）、林傲轩（21岁）、黄家驹（25岁）、李东昇（24岁）及林伦庆（24岁），各人分别被控暴动、袭警、非法集结等罪。梁天琦则被控2项暴动、1项煽惑暴动罪及1项袭警罪，是本案涉及最多控罪的被告。控方表示，虽然黄台仰及李东昇的案件会分开处理，但剩下6名被告的案件将会如期于明年1月18日开审，预计需时80天。

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