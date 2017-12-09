中国驻美公使：美军舰抵高雄之日 解放军武统台湾之时

台湾联合报报道，美国国会“2018财政年度国防授权法”（NDAA）要求评估美台军舰互停的可行性，中国大陆驻美公使李克新8日在华盛顿对此表示，他告诉美国国会友人，“美国军舰抵达高雄之日，就是我解放军武力统一台湾之时”。

不过，李克新在同一场合分析中国大陆国家主席习近平在十九大对台谈话时，显得中规中矩与温和，重申只要回归“九二共识”，两岸即可对话、两岸并非完全硬性，还有心灵沟通。

李克新说，“统一会让你们（台湾民众）生活更好，会让你们的小确幸变成大确幸。”

李克新分析习近平谈话中的“六个任何”反分裂时指出，和平统一是最大目标，会尽最大努力争取，“但我们绝不会放弃武力统一的选项”；他之后补充，用极端、武力来实现统一的目标肯定会是中方最后手段，要尽最大努力完成和平统一的大业。

李克新8日在中国大陆驻美大使馆主讲“解读十九大报告”侨学界专场讲座，现场有约200位两岸学生与侨界人士；李克新分析中共十九大，以及美国总统特朗普11月访北京行，并提及美国国会通过的国防授权法，其中包括美台军舰实现互访。

李克新指出，他向美国国会议员说，“我可能要感谢你们美国朋友”，大陆没有时间跟机会用“反分裂国家法”，若美国把军舰派过去台湾，就启动了“反分裂国家法”。说到这里，李克新特别低头念稿称：“我告诉你，美国军舰抵达高雄之日，就是我解放军武力统一台湾之时。”

他还指出，这并非开玩笑，因为美国军舰若访上海，是征得中方同意，但去台湾中方肯定不同意，美国强行要去，就启动“反分裂国家法”，中方得采取行动。

李克新表示，“台湾问题还是今后中美之间一个很重要的问题”。

美国国会上月中公布的参、众两院“2018财政年度国防授权法”协调报告指出，国会认为美方应考量美台军舰重新相互停靠的适当性与可行性，以及应邀请台湾军队参加“红旗”军演等。据国会网站资料，协调报告已经两院通过，上月30日已交美国总统特朗普，待特朗普签署后才能成法。

有台湾媒体询问关于台湾NGO工作者李明哲被判刑等案，李克新表示，这是根据中国大陆现有法律依法执行，媒体无须因个案过分解读对两岸和平、两岸关系的影响；他说，在两岸总体关系，解决台湾问题的立场，中方一贯坚持和平统一的原则。

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