新疆党委：12月集中开展民族团结结亲周活动

新疆维吾尔自治区党委决定，12月在全疆集中开展民族团结“结亲周”活动，从12月11日开始到12月底，全区各级各地、各部门各单位所有干部职工都要由领导干部带头，分批次到基层村和社区，自带行李住在结亲户家中，群众吃啥干部吃啥，每天向群众缴纳伙食费，开展为期一周的与群众同吃同住同劳动同学习活动，深入促进各族干部群众交往交流交融，巩固发展民族团结、社会稳定的大好形势，打牢新疆社会稳定和长治久安的坚实基础。

《新疆日报》报道，新疆自治区8日召开视频动员大会安排部署民族团结“结亲周”活动。自治区党委副书记、政法委书记朱海仑强调，开展民族团结“结亲周”活动，是自治区党委贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，准确把握新疆稳定发展形势任务，落实总目标、打好“组合拳”作出的一项重要决策部署，是进一步巩固发展民族团结的有力抓手，是推动干部作风转变的有效途径。

朱海仑指出，要把开展好“结亲周”活动作为当前的一项重要政治任务，切实提高思想认识，加强组织领导，精心谋划实施，以“结亲周”活动为载体，用通俗易懂的语言、喜闻乐见的形式，面对面地向基层群众宣讲党的十九大精神，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，宣讲5年来党和国家发生的历史性变革，宣讲党的十九大提出的一系列重要思想、重要观点、重大论断、重大举措；要与基层组织、“访惠聚”、包户入户等村级工作力量一起入户走访，共同做好群众工作，共同维护社会稳定；要多办实事好事，把结对认亲户的事当作家人亲人的事，为他们解决最希望办、最迫切办、眼下能办的事，增强各族群众的获得感、幸福感、安全感；要通过开展各类活动，与各族群众融洽感情、增进了解、加深情谊，践行党的群众工作路线，推动干部作风持续转变，在思想认识和感情上更加贴近群众，把各族群众紧密团结在党和政府周围，为实现总目标进一步凝聚人心、汇聚力量。

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