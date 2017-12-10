国台办：大陆发展空间广阔 能承载台青创业梦想

中国大陆国台办经济局副局长郑慷昨天（9日）表示，两岸农业合作基础好，发展空间广阔，互补性强，台湾的精致农业来大陆发展正逢其时，机会良多。

据中新社报道，第三届两岸青年农业论坛昨天在广西贺州市开幕。当天，来自两岸农业专家、青年农业创业家、农业产业社团组织负责人等500余人参加了论坛开幕式。郑慷在该论坛上作出上述表示。

郑慷表示：“国台办一直关注台湾青年的需求，愿为台湾青年来大陆发展提供更多的帮助。”

此外，中共十九大明确提出“乡村振兴战略”，坚持农业、农村的优先发展，着力构建现代农业产业体系，促进农村一二三产业融合发展。特别是大陆宣布第二轮农村土地承包到期后再延长30年，这一政策利好将给来大陆发展的涉农台商提供长期稳定的营商环境。

郑慷称，大陆发展空间广阔，完全能承载台湾青年的创业梦想。2015年以来，国台办在大陆12个省市授牌设立53个海峡两岸青年创业基地以及海峡两岸青年就业创业示范点，今后还将在有关省市新设一批基地和示范点，以支持台湾青年来大陆发展。

此次论坛以“两岸青年携手同心，耕耘农业新未来”为主题，为期三天。期间还将举办招商推介会、两岸青年同心路跑、青农沙龙、两岸农业展、茶叶展销会、台湾美食展、考察农业产业和乡村建设等活动。

通过形式多样的活动，旨在构建加强与台湾农业产业园区合作机制，汇聚两岸青年的智慧力量，助推两岸农业健康发展。

中国国民党前代理主席林政则表示，通过两岸青年农业论坛这一平台，两岸青年有机会聚在一起共商农业发展大计，是“可贺之事”，这对于推动两岸农业合作发展具有重要而深远的意义。

他表示，期待两岸可以开展更多的交流与合作，让两岸发展更和谐。

作为两岸青年农业论坛的大陆永久举办地，贺州市正在建设两岸青年农业创新园区，规划建设项目71个，总投资额460.1亿元人民币（93.97亿新元），旨在推动两岸青年农业人才培养、农业产业互助、农业风险防控等领域的合作，打造全产业链条综合服务。

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