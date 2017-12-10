斯里兰卡政府启动中斯汉班托塔港合作项目

斯里兰卡政府昨天（9日）正式启动中斯汉班托塔港合作项目，并宣布通过合资方式将汉班托塔港交由中国招商局港口控股有限公司运营。

据中新社报道，斯里兰卡总理维克勒马辛哈在当天的仪式上，对中方长期以来给予汉班托塔地区的帮助表示感谢。

维克勒马辛哈表示，招商局集团在斯里兰卡的投资惠及斯里兰卡人民。

此外，他说，汉班托塔港的发展建设是斯中在“一带一路”倡议下合作的重点领域，相信未来在斯中双方的合作下，汉班托塔港将焕发新的活力。

招商局集团副总经理胡建华则表示，未来将与斯方进一步加强合作，将汉班托塔港打造成南亚地区的航运中心。

据报道，斯里兰卡港口运输部部长马欣达·萨马拉辛哈、斯港务局主席帕拉克拉马·迪萨纳亚克、中国驻斯里兰卡大使易先良等中斯官员共同出席了当天的仪式。招商局集团方面也发布了相关的消息。

根据此前中斯双方达成的汉班托塔港特许经营协议，中国招商局港口控股有限公司与斯里兰卡港务局合资成立了两家公司——汉班托塔国际港口集团有限公司和汉班托塔国际港口服务有限责任公司，分别负责汉班托塔港的商业管理运营和行政管理运营。

汉班托塔港位于斯里兰卡南端，距离国际海运主航线约10海里，是一座综合性人工深水海港，目前拥有八个10万吨级泊位，以及两个2万吨级泊位。

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