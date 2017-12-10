首个“中国网络作家村”落户浙江杭州

首个“中国网络作家村”授牌仪式昨天（9日）在浙江省杭州市举行。知名网络作家唐家三少受聘成为“中国网络作家村”首任“村长”，中国作协原副主席、中国作协网络文学委员会主任陈崎嵘为“名誉村长”。

中新社引述陈崎嵘表示：“如今网络作家群体越来越庞大，如何去团结引导他们是一个需要关注的问题。”

此外，“中国网络作家村”不仅是一个集聚网络作家人才的平台，更是一个有效引导网络作家的形式和载体，有利于提升中国网络文学的质量，扩大中国网络文学的影响力。

揭牌仪式上，唐家三少、月关、管平潮、蝴蝶蓝、猫腻等五位知名网络作家签订了入驻协议。该作家村设在杭州市滨江区白马湖，由“天马苑”和“神仙居”构成，前者是集形象展示、交流互动和集中创作为一体的公共平台，后者是供作家创作的集聚村落。

据了解，杭州正着力打造中国网络文学之都，出台了一系列扶持政策，吸引了唐家三少、月关、猫腻、蒋胜男等一大批网络作家来杭创作。中国作协网络文学研究院今年4月在杭州挂牌成立，也为杭州网络文学发展提供了平台。

唐家三少表示：“网络作家有了一个集聚的平台，有利于互相学习和交流”，希望今后会有更多的网络作家入驻该村，彼此分享创作以及版权运营的经验、心得。

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