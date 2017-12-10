中纪委发布追逃追赃成绩单：追逃3587人 追赃95.41亿元

中共中央纪委监察部网站昨天（9日）在第十四个国际反腐败日之际发布一组数据，总结反腐败国际追逃追赃成果。数据显示，2014年以来，截至2017年10月底，通过“天网”行动先后从90多个国家和地区追回外逃人员3587人，追回赃款95.41亿元（人民币，下同，19.49亿新元）。

据中新社报道，在追回的3587人当中，包括国家工作人员701人。中纪委网站总结，防逃栅栏越扎越密，新增外逃人员逐年下降，其中2014年101人，2015年31人，2016年19人，2017年迄今仅4人。

中纪委称，反腐败国际合作“步履铿锵”，中国与法国、意大利等50个国家签署了引渡条约。此外，也与美加澳新等60个国家签订了刑事司法协助类条约，与美国等49个国家和地区签署金融情报交换合作协议。

中纪委指出，“百名红通人员”目前已到案51人。未归案的“百名红通人员”多藏匿在美加澳新等国。其中，美国24人，加拿大八人，新西兰七人，澳大利亚五人，英国、法国、泰国、菲律宾和斯里兰卡各一人。

中纪委网站昨天还发文披露了“百名红通人员”归案背后一些不为人知的细节。其中，“百名红通人员”张丽萍外逃前曾任上海倍福来集团有限公司董事长兼总经理，1999年逃往泰国，后长期藏匿于秘鲁，日子不好过。她说，在秘鲁的17年，从来没有用过自己的中文名，生怕别人发现踪迹，只能隐姓埋名。

此外，“百名红通人员”头号嫌犯杨秀珠刚回国时，依然抱有一些不切实际的幻想，认为自己主动回国投案自首对其他外逃人员归案具有引导意义，只要把赃款退一退，应该不至于吃牢饭。

她还以为，经过13年，许多证据都烟消云散了，便不积极配合调查，对犯罪事实百般抵赖。浙江省追逃办不断“摆事实、讲道理，讲政策、讲法律”，杨秀珠的思想逐渐发生了转变，认识到自己的罪行，最终在法庭宣判时当庭表示认罪服法、不上诉。

中央纪委负责人近日强调，中共将以“永远在路上的坚韧和执着”“坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑”，坚持受贿行贿一起查，深化标本兼治，确保中共和国家长治久安，这就是当局对反腐败的态度和主张。

该负责人表示，中方愿与各方共同努力，深入推进反腐败国际合作和追逃追赃，推动建立国际反腐败新秩序，为构建人类命运共同体作出新贡献。

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