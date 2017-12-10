“猎雷舰案”是否与庆富解约 台海军称律师团明天决定

台海军“猎雷舰案”引发“庆富案”风波继续，承造猎雷舰的庆富造船公司在限期之前未能补足第三期预付还款保证金，海军启动解约程序。军方最新消息称，海军律师团明天（11日）将开会讨论是否达成解约条件，若确定要解约，会正式通知庆富。

据中通社昨天（9日）报道，“猎雷舰案”第三笔预付还款保证因没有获得银行团展延，台海军已没收庆富预付还款保证金24亿余元（新台币，下同，1.08亿新元），并限期庆富在上周五（8日）前改正缺失，否则会在昨天宣告庆富违约。

不过，上周五传出有据称是代表庆富董事长陈庆男发布的新闻稿，指庆富投资人承诺12月底先信托资金50亿元继续打造猎雷舰。

台海军当晚回应说，没有收到庆富第三期预付款还款保证金补足及履约违失事项改正，经与专案律师研商，后续将采取法律行动。

台军方官员昨天说，海军律师团将在明天开会讨论庆富是否达到解约条件，没有补足24亿保证金是解约条件之一。至于其他缺失都会列为讨论项目，律师团明天开会后才会决定是否解约，并正式函文通知庆富。

该军方官员指出，由于之前已经给了庆富10天改正期，这次正式函文通知庆富，会给庆富几天回复期，但不会太长。届时如果真的解约，庆富可能提诉讼，整件案子就进入法律程序。

据了解，台海军若确定要和庆富解约，还将没收履约保证金17亿元及剩下的第一期和第二期预付款还款保证金48亿余元，加上已没收的24亿元，共90亿余元。

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