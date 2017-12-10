齐续春：中国旅游发展须改变“到此一游”观念

中国全国政协副主席齐续春昨天（9日）在一场论坛上表示，中国现在在推动供给侧改革，“我认为目前旅游业的供给侧改革迫在眉睫，现在的旅游普遍都是‘到此一游’，尤其是去农家乐，基本上就是吃吃饭、打打麻将就结束了，达不到促进身心健康的真正目的。”

据中新社报道，第三届中国康养产业发展论坛昨天在四川攀枝花举行，来自中国各地的600余名政府部门代表、专家、学者及企业家齐聚攀枝花，探讨中国康养产业发展路径和前景。齐续春在论坛上，对当前中国旅游产业及康养产业发展作出上述表示。

齐续春指出，目前康养产业已经成为旅游升级的重要方向，并且实践也证明，康养产业的发展方向非常正确。

他说：“每个地方要发挥自己的优势和特色，比如攀枝花的特色在阳光、海拔、物产资源，哈尔滨的特色在赏雪、滑雪，张家口、宜昌等城市也各有各的特色，但发展康养产业要有创新思维，比如可以发展高原康养、冰雪康养、太极康养等模式，要增加游客的参与感，要真正对他们的身心健康有好处，提供真正好的供给才有高的需求。”

此外，齐续春建议，各地应结合当地环境推出让游客参与的运动、调养项目，并用指标将健康改善状况呈现出来。

他也特别指出，中国各地目前兴起的特色小镇问题值得注意，“这些小镇实际上只是‘特色房子小镇’，并没有文化和产业。”

齐续春表示，这些小镇应创新康养旅游模式，发展旅游的同时推进新型城镇化建设。

据了解，第三届中国康养产业论坛由民革中央、四川省政协主办，攀枝花市和秦皇岛市承办。

攀枝花市昨天还发起了康养产业城市联盟倡议，联盟城市将围绕康养产业发展、政策支持、金融支撑、示范区打造四个方面进行深入交流。

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