吴敦义：国民党会大公无私挑选党员参加2018选战

中国国民党主席吴敦义昨天（9日）表示，会以大公无私原则，公开、公正、公平程序挑选最能胜选的党员，代表国民党参加2018年县市长选战。

据中通社报道，另针对两岸关系，吴敦义质疑说，如果执政的民进党政府不能正面看待“九二共识”的历史事实，如何打开两岸僵局？他认为，打开两岸僵局还是要靠国民党。

据报道，国民党昨天召开第20届中央委员会第一次全体会议。主持会议的吴敦义致词说，自己常访问基层，发现越来越多优秀党员已表态将投入县市选举。

他强调，未来各项选举提名，国民党一定要本着大公无私原则，绝对以公开、公正、公平程序，挑选出最优秀、最忠诚、最有能力和经验及最能胜选的党内人士，代表国民党参选。

至于2018选战国民党各县市提名节奏，吴敦义说，有些县市会先，有些会慢一点，都以团结致胜为目标。

此外，吴敦义也提出国民党未来四大愿景，包括保持年轻、保证廉能、苦民所苦与面向全球。

另一方面，吴敦义昨天会前受访、谈到新北市长国民党内初选拟采全民意调查的议题时表示，民调有很多种不同状况，可全民调、比较或交叉民调，也可纯粹党员民调，有各种不同做法。但一定会用最周全方法，力求公正客观。

对于国民党是否直接征召新北市副市长侯友宜，吴敦义说，“有人这样建议”，但党总是要考量。

至于是否担心新北市有人脱党参选，吴敦义则回应说，任何政党都会有这些顾虑，但只要公正、客观、大公无私，就是尽了最大努力。

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