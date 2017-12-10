国民党借款将达1.4亿 党籍立委愿缴公职分摊金

中国国民党行管会主委邱大展昨天（9日）透露，国民党到年底借款金额将达1.4亿元（新台币，下同，600万新元），财务困难情况下，希望透过党公职分摊金与特别党费筹措经费。

据中通社报道，国民党立法院党团当天回应说，全体国民党立委都愿意共同承担，透过缴交公职分摊金为国民党尽一点心力。

据报道，国民党昨天召开第20届中央委员第一次全体会议，邱大展报告财务状况时指出，国民党目前不动产总值20亿元，其中土地、房屋合计11亿元；中央投资公司资产348亿余元，负债194亿余元，净值153亿余元，但都被冻结。

存款方面，截至上周五（8日），邮局、银行存款可动用现金1010万4168元，被冻结1054万6545元；之前中央党部出售，张荣发基金会去年应付1亿元尾款，至今仍未付。

负债部分，邱大展说，每个月业务与人事费用约3000万元，国民党主席吴敦义8月上任借款2000万元，之后每个月借款3000万元，到12月底预计借款达1亿4000万元。

至于潜在负债，国民党大量解雇党工，必须支付资遣费与退休金合计15亿元。

邱大展表示，接下来只能想办法找钱，因此，希望透过特别党费与党公职分摊金的缴交筹募经费。

虽然国民党前主席洪秀柱任内已推动党公职分摊金，因缴交情况不理想，国民党打算重新订定，送一中全会通过后实施。

邱大展透露，党主席责任额仍维持1000万元，副主席每人200万元，国民党“六都”市长及议长、中常委、县市长、立委等都须缴交，每人缴交额度整体比过去少一点，希望可以筹到1亿至2亿元。

至于特别党费，则不会限制缴交金额，欢迎国民党员乐捐。

另一方面，国民党团总召林德福昨天就党公职分摊金表示，国民党现在财务有困难，身为该党的一份子，全体国民党立委都愿意共同承担，为该党尽一点心力。

国民党团书记长林为洲则说，现在国民党既然有困难，大家就应该要一同承担，他会按照党中央所订的规则来处理。

他也建议，国民党中央要订定党公职分摊金制度，在送中常会通过前，希望可以听听国民党立委的意见。

不过，也有国民党的区域立委私下认为，区域立委、不分区立委及各县市民代的状况都不同，党中央应做不同的考量。虽然愿意承担分摊金，但与其上缴，不如直接挹注县市党部使用。

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