舆论聚焦北京“天际线”清理之争与城市治理难题

看到久违的天际线，却难以按习惯定位要找的路。北京市架空线和天际线“两线”清理工作开展以来，不少市民陷入这样的喜与忧。

据中新社今天（10日）报道，针对北京“天际线”清理之争，以及一些牌匾拆除导致市民找路难等舆论关切，北京市城市管理委上周五（8日）表示，将积极接受并整理研究，坚持规划先行，科学操作，因地制宜，力争拆除和规范重设同步，方便民众。

北京市城管委也指出，注意到了社会上的一些反映：拆除后重设进度有所脱节，新牌匾没有及时跟上，有些商家拉横幅来代替；个别老字号店铺因放大传统匾额或“一店多招”被动员拆除，引发社会关切；有些有路标意义的招牌消失，影响了市民的寻路习惯等。

据报道，网民陈晶是这轮清理工作的支持者。她认为，今年9月出台的《北京市牌匾标识设置管理规范》不是不让设立招牌牌匾，只是对不符合规定的进行整治。

她在自己写的一篇阅读量超过10万次的微信文章里说，即使是在喜欢挂牌匾的其他亚洲地区，比如日本的一些城市，招牌也是有统一规划、配色协调的。在喜欢挂霓虹灯招牌的香港，由于安全隐患等原因，自上世纪90年代以来，霓虹灯一直在迅速减少。

也有网民指出，大家的争议焦点，并不在于北京要不要美丽的天际线，而在于如何实现这一目标。然而这无疑是个难题。

《环球时报》发表的一篇文章指出，从城市发展的长期逻辑线来审视，北京新的治理行动在方向上无疑是进取的。从最广义的角度说，城市治理水平的升级会在一些时间点上有阵痛代价，只要结果被时间证明是好的，一些当时受到反对的改造就可能最终被公众接纳，成为城市现状和传统的新基点。

但文章同时强调，加强沟通，听取公众对城市治理的意见，围绕城市发展的思路形成更多共识，这恐怕是化解纠纷的根本途径。

《人民日报》也对此评论称，利益高度分化的时期，确实鲜有毫无争议的公共政策。

该评论表示，什么是判断的关键标尺，什么是治理的最大公约数？应该属法治。为了净化城市空间、打造美丽天际线，北京新修改通过了《北京市牌匾标识设置管理规范》，清理属于有法可依。

该评论也称，在摘除过程中，在有法可依的前提下，或许也可以考虑一下社会承受力的问题。一言以蔽之，精细化的管理一定是法治化的，也应该是将绣花功夫落实到治理全链条中的。

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