广西幼童遭车撞无人救 7岁孩伸正义之手

广西一名幼童在马路上玩耍时，被一辆三轮车撞断脚骨，口吐鲜血，倒在地上痛苦地挣扎。旁边的成年人都对受伤男孩冷漠观望，路过的电单车司机们也对其视而不见、绕道而行。

不过，幸亏一名年仅7岁的男孩伸出援手，勇敢地冲上马路，拼命将受伤幼童抱到路边施救，才让他避免遭受第二次伤害。

《星岛日报》今天（10日）引述广西新闻网报道，指一辆三轮车本月2日在广西玉林市博白县的路上撞倒一名玩耍的幼童后，竟不理会其死活，逃之夭夭。

正当路边的大人们冷漠观望、路过司机视若无睹时，一名“红衣男孩”毫不犹豫地冲上马路，奋力抢救幼童。这个让人感动的瞬间正好被路边的监控镜头拍下。

视频显示，一名穿蓝色衣服的幼童在无人看管下跑过马路，被一辆三轮车撞倒在地，车的前轮还从其身上碾过。

幼童当即躺在马路中间，口吐鲜血，痛苦地呻吟、挣扎。肇事三轮车司机停车几秒钟后，突然驾车逃走。

事发后，许多过往的电单车司机，及在人行道上行走的一些大人，都看到这一幕，但他们似乎无动于衷、视而不见。

不过，一名身着红色上衣的小男孩发现受伤幼童，选择毫不犹豫地去救人。他先跑到马路对面，找了另一个小伙伴，想两人一起把受伤幼童救起来，可小伙伴似乎不知所措。

这时，红衣男孩不知从哪来的力气，弯下腰毫不犹豫用双手把幼童扶起来，连抱带拖地把幼童搬离危险的马路，放在路边的一块空地上，避免了可能发生的二次交通事故伤害。

男孩发现幼童受伤血流不止，又找来纸巾帮其止血。

后来，终于有好心人帮忙打电话报警救助。大家才知道，救人的红衣男孩才7岁。

家属赶来后把受伤幼童送至附近医院治疗。经医生诊断，幼童右脚骨折、口唇裂伤、上颌牙齿鬆动，目前还在住院治疗。

肇事的三轮车司机当晚则向警方投案自首。目前案件仍正在调查处理中。

对于上述事件，有网民评论质问，“在这个事件中，大人们选择路过，小朋友却愿意伸出援手。究竟是成人太冷漠，还是孩子太善良？”

也有网民称，一宗不太严重的交通事故，既看到人性的冷漠，又感受到人间的温暖，要为施以援手的“红衣男孩”点赞！

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