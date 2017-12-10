江西斥12亿建“三翁小镇” 纪念汤显祖、莎士比亚、塞万提斯

汤显祖是明代末期的着名戏曲家，也被誉为与莎士比亚、塞万提斯（Miguel de Cervantes）同期及影响力相等的伟大文学家。其家乡江西省抚州市计划投资12亿元（人民币，2.45亿新元），凭借汤显祖名气开发旅游。

据香港《星岛日报》今天（10日）报道，该市先后与英国斯特拉福德市、西班牙阿尔卡拉市达成协议，通过复制故居等方式，打造一个以戏曲文化为主题的山水风情小镇“三翁小镇”，以纪念汤显祖、莎士比亚、塞万提斯三位文学巨匠。

据报道，抚州市去年9月举办中、英、西三国共同纪念汤显祖、莎士比亚、塞万提斯逝世400周年活动。期间，抚州市与英国莎士比亚故乡代表团、西班牙塞万提斯故乡代表团，达成由抚州市投资、在抚州市临川区温泉镇共同建设“三翁小镇”项目的意向。

当局将莎士比亚故乡斯特拉福德镇、塞万提斯故乡阿尔卡拉市的街景，复制到“三翁小镇”，未来作为中、英、西三国文化交流的基地。

此外，抚州市官方代表团上周四（7日）访英，与莎士比亚出生地基金会签署《三翁小镇项目合作谅解备忘录》；抚州市获得在三翁小镇复制莎士比亚故居和新居的授权，为三翁小镇的开工建设奠定基础。

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