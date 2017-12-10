中国康复医疗专才缺近30万人 太极与“互联网＋”供医疗新思路

中国当前至少需要30万名康复治疗师，实际却仅有3万，供求缺口巨大。中外专家指出，通过太极、针灸等中国传统运动及疗法，和以“互联网＋”为基础的智慧康复应用，为解决康复需求提供了新思路。

新华社今天（10日）引述中国康复医学会副会长、福建中医药大学党委书记陈立典昨天（9日），在北京举行的首届中美康复医学论坛上指出，中国康复机构数量有限，除9000多万残障人士外，2.6亿慢性病患者、重症患者，以及老年人，都需要不同程度的康复治疗，必须找到新模式来解决康复缺口。

对此，康复专家纷纷将目光瞄向中国传统运动和疗法以及“互联网＋”相关智慧康复手段。

陈立典说：“中国传统运动疗法是中国康复医学固有的特色，太极拳、八段锦、五禽戏、六字诀等传统运动疗法的循证证据证实，太极拳可作为冠心病患者的有效运动方式，太极拳和八段锦训练都可以明显提高老年人的心智功能。”

据报道，在美国，以太极拳、针灸为代表的传统运动和疗法，被视为康复医学的有效手段。

美国卫生与公众服务部曾推荐老年人及残障人士，练习太极拳来预防跌倒。

美国康复医师协会会长约翰·蔡表示，科学证据显示，针灸是治疗疼痛最为有效的补充医学手段。考虑到美国目前的药物疼痛治疗一定程度上导致患者对阿片类药物上瘾，针灸或可成为治疗慢性疼痛的非药物替代方法。

除中国传统运动和疗法外，智慧康复手段也被视为康复医学发展的方向。中国康复医学会副会长李建军说，康复行业正在被“互联网＋”、人工智能和云计算等新科技快速牵引和推动。

他举例说，通过康复大数据，医生可随时分析患者康复情况。智能手机和可穿戴设备则打破了传统诊疗过程，预防、监测及诊疗均可通过口袋里的“人工智能医生”实现。

此外，云计算也助推传统“面对面”的康复模式走到线上。

美国华人康复医师协会会长、威斯康星大学教授吴红也表示，对于脑卒中或神经引起的肢体瘫痪或感觉障碍，人工智能也有望成为康复治疗的全新“武器”。

免费试阅14天