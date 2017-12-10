或揭城墙800年不倒之谜 永顺老司城遗址发现大型排水设施

中共湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县委宣传部今天（10日）披露说，在永顺老司城遗址新一轮考古发掘中发现大型排水设施。这一重大发现，或许能揭开老司城城墙800年不倒之谜。

据新华社报道，湖南永顺老司城遗址是古溪州彭氏土司政权司治之地，是中国西南土司时期的政治、经济、文化和军事中心。

彭氏土司政权历经五代、宋、元、明、清，历时800多年，鼎盛时期管辖范围涉及湘、鄂、川、黔、渝、滇等地。

据了解，永顺老司城遗址兴建于南宋绍兴五年（1135年），其观赏性、完整性为中国现存城市遗迹中所罕见。

该遗址位于永顺县城东19,5公里灵溪河畔，总面积25平方公里，随形就势分为生活区、衙署区、司法区、墓葬区、宗教区、教育区、居民区和作坊区等八大功能区，为“三纵五横”的棋盘式布局。

据报道，文物部门2010年以来，对老司城及外围遗址进行了数次考古调查、勘探和发掘，出土文物1.2万余件，基本探明了遗址地表、地下的分布情况和功能分区。此外，也对宫殿区路网、城址建筑年代等有了较为准确的认识。

湖南永顺老司城遗址2015年7月，成功入选世界文化遗产名录。2017年10月31日，经过中国国家文物局批准，老司城遗址启动新一轮考古发掘。

湖南省文物考古研究所考古项目负责人张涛说：“新一轮考古发掘区域位于老司城的土司生活区。”

此外，经过一个多月的考古发掘，考古队在土司生活区北部发掘出一段长约44米，宽约3.8米至5.6米，残高2.8米的城墙。

该段城墙由内、外两道城墙组成，内墙比外墙建设得略早。在内、外墙之间较宽的空间中形成一条大型的排水沟，沟底用土坯砖堆填，并用沙质黄土夯实。

据报道，在多处陡峭地段，排水沟被设计成阶梯状。坡度越大的地方，阶梯的间距越短。在坡度小、地形平缓的地方，阶梯的间距相对较长。在排水沟内部接近出水口的位置，还有很多圆形或方形的大型石块。

据张涛分析，当山洪暴发时，巨大的水流通过北部城墙中的排水沟倾泻，到排水沟尾部受到大石的阻挡，会向四周形成散流。如此反复多次，可以使水势逐步得到减缓，从而减轻洪水对城墙、城门和城门入水口的冲击。

张涛说：“老司城建造在坡度很大的山上，虽利于防御外敌攻击，但存在重大的安全隐患，就是山洪的威胁。一旦山洪暴发，将对山坡上的土司宫殿和街巷造成严重破坏。”

张涛指出，大型排水沟和其尾部减缓水流冲击的大型石头的设计，则起到了保护城墙的作用。这或许就是老司城城墙能长期经受山洪考验而屹立不倒的秘密所在。

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