已达近42年来最大值 可可西里盐湖面积再创新高

青海省气象科研所透露说，卫星遥感监测显示，青海可可西里国家级自然保护区盐湖面积再创新高，已达近42年来最大值。

据新华社今天（10日）报道，可可西里盐湖，又名68道班盐湖，以产盐而得名，位于可可西里保护区东北部。

盐湖上游的卓乃湖2011年9月，因溃堤面积急剧减小，导致其下游的库赛湖和海丁诺尔湖先后发生湖水外溢后最终注入盐湖，盐湖面积在2011年至2013年显著增大，然后呈持续缓慢增大趋势。

青海省气象科研所高级工程师刘宝康指出，盐湖上游的卓乃湖、库赛湖和海丁诺尔湖均已失去部分储水功能，使得上游绝大部分来水最终汇入盐湖。

监测显示，盐湖今年10月上旬面积为161.4平方公里，较去年同期相比，面积扩大9.3平方公里。与其上游的卓乃湖溃堤前相比，面积扩大115.5平方公里，与溃堤后相比，面积扩大50.2平方公里。

根据1976年以来的历史数据，目前盐湖面积已达近42年来最大值。

据报道，气象专家通过盐湖2016年10月和2017年11月的高清卫星影像对比分析，2017年11月盐湖南部和东部多个露出水面的小岛已被湖水淹没，东南部深入盐湖的半岛已成为孤岛，表明盐湖湖岸线在2017年发生了重大形变。

刘宝康说：“除上游来水外，盐湖主要靠南北两侧的季节性河流补给。根据气象条件分析，盐湖周边五道梁气象站监测到8月至10月降水较往年偏多10%-60%，表明降水偏多是今年可可西里盐湖面积增加的主要原因。”

据《中国湖泊志》记载，盐湖矿化度高达每升221.35克，属硫酸镁亚型盐湖。20世纪80年代盐湖已被开采，多运往西藏日喀则等地作为食用盐。

随着可可西里自然保护区的成立，盐湖盐业开采活动已被禁止。

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