港医院管理局亏15亿港元 港府官员：增拨资源应付需求

香港医院管理局（医管局）日前向特区立法会提交2016年至2017年度年报，显示录得亏15亿元（港币，下同，2.6亿新元）。特区政府食物及卫生局局长陈肇始昨天（9日）表示，香港人口老化增加服务需求，特区政府已增拨资源予医管局，还会加强基层医疗服务。

据中通社报道，医管局8日向立法会提交2016年至2017年度年报。该局在2016年4月至2017年3月的支出达623.3亿元，按年增38.4亿元，升6.6%。全年亏蚀15亿元，是七年来首次出现赤字。

陈肇始昨天会见传媒时希望社会往前看。她说，随着人口老化，慢性疾病也日趋普遍，行政长官林郑月娥在施政报告中，提出增拨资源予医管局，并引进每三年为一周期的拨款模式。这有助医管局更有效应对人口增长，或结构变化带来的额外服务需求。

陈肇始表示，香港市民对公立医院服务需求不断上升，医管局去年需动用储备继续提供服务。未来除增拨资源外，特区政府还会加强基层医疗服务。

她表示，若不做好在社区的基层医疗服务、不加强预防工作，情况或更加恶化。

陈肇始也说，特区政府正研究在一至二年内于新界葵青区作试点，设立“地区康健中心”，以减少市民对急症室和入院的需求。

另一方面，医管局表示，该局一直采取审慎财务管理，善用可供使用的资源以应对与日俱增的服务需求。由于政府整体采取措施控制开支，医管局在2016至17年度因未能获额外经常性拨款，因而出现15亿元的营运亏损。医管局也因此动用一次性的收入储备，作为过渡措施。

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