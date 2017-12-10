九寨沟地震灾区重建方案出炉

四川省政府办公厅今天（10日）透露说，《“8·8”九寨沟地震灾后恢复重建五个专项实施方案》（以下简称《方案》）已于日前正式印发。

据中新社报道，该《方案》计划以“8·8”九寨沟地震的烈度7度以上区域为重点，进行恢复重建。

此外，也分别给出了九寨沟地震灾区生态环境修复保护、地质灾害防治、景区恢复提升和产业发展、基础设施和公共服务重建，以及城乡住房恢复重建的时间表和路线图。

《方案》指出，九寨沟地震灾区生态环境修复保护要以世界自然遗产地、自然保护区、风景名胜区为重点，坚持自然恢复为主。

《方案》指出，计划到2020年，灾区基本完成生态环境修复保护任务，生态环境总体质量基本达到震前。期间恢复受损林地植被28.84万亩，草地植被11.7万亩，修复大熊猫栖息地走廊带5万亩。

此外，《方案》指出，九寨沟地震灾区地质灾害防治方面计划总投资19.53亿元（人民币，下同，3.99新元），用于当地地质灾害调查评价、地质灾害综合治理、地质灾害综合治理工程治理等。

预计所有项目完成后，九寨沟、松潘、若尔盖和平武四县，可同步完成地质灾害应急排查评估，558处地质灾害隐患点实现实时监测。

据报道，《方案》从景区恢复和产业发展两大领域入手，计划九寨沟地震灾区2020年实现旅游总收入120亿元。《方案》也限定了九寨沟、黄龙两大景区的游人规模和开放时间。

其中，九寨沟景区分为生态保护区、封闭保育区和开放游览区，共三个功能区。生态保护区禁止游人进入；封闭保育区，根据保护与修复的具体情况逐年减小面积；开放游览区则根据保护与修复的具体情况逐年增加面积。

在基础设施和公共服务重建方面，《方案》计划用三年时间，使灾区基础设施和公共服务能力全面恢复并超过震前水平。至2020年建成公路121.5公里，成都至兰州（黄胜关）铁路建成运营。

在城乡住房重建方面，《方案》计划投资2.02亿元，力争2018年12月底完成灾区城乡住房恢复重建工作，让灾区群众住上安全可靠、经济适用、功能齐全的住房。

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