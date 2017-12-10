中国承建的全球规模最大自动化码头——洋山四期今开港

中国建筑工程总公司（简称“中国建筑”）透露说，该公司旗下中建港务建设有限公司、主承建的全球规模最大的自动化码头——上海洋山深水港四期码头今天（10日）正式开港投入试生产。

据中新社报道，该码头采用代表当前国际集装箱码头技术最高水平的全自动化集装箱码头建设方案，标志着中国港口行业的运营模式和技术应用，迎来里程碑式的跨越升级与重大变革。此外，也为上海港加速跻身世界航运中心前列注入全新动力。

据报道，洋山深水港是世界最大的海岛型人工深水港，也是上海国际航运中心建设的战略和枢纽型工程。

今天开港的洋山四期码头自2014年开始建设，历时三年建成陆域223万平方米、集装箱码头岸线2350米，可布置七个大型集装箱深水泊位，设计年吞吐能力初期为400万标准箱，远期为630万标准箱。

目前，已完成调试的首批10台桥吊、40台轨道吊、50台自动导引车（AGV）将投入开港试生产。根据规划，洋山四期最终将配置26台桥吊、120台轨道吊、130台AGV。

在规划伊始，洋山四期码头就被赋予四个关键特质：智慧港口、绿色港口、科技港口、效率港口。

为此，工程大胆创新设计思路，采用全自动化集装箱码头建设方案，自主研发成功全自动化码头智能生产管理控制系统和设备管控系统，组成了码头“大脑”与“神经”。

上述实现码头作业从传统劳动密集型向自动化、智能化的革命性转变，在全球已经建成和正在建设的40余座自动化码头中，首创多元化堆场作业交互模式。

此外，电力驱动技术、第二代港口船舶岸基供电、节能新光源、太阳能辅助供热等技术的应用，也将为洋山四期建成零排放的绿色码头，奠定坚实基础。

据报道，除洋山深水港外，中国建筑还承建了无数个中国第一、世界之最的工程。其业务覆盖高速铁路、轨道交通、高速公路、隧道桥梁、机场站房、能源核电、市政管网、水工港务等，几乎全部基础建设领域。

其中，铁路里程1800公里；公路里程近20万公里；轨道交通里程数百公里，地下管廊占中国全国三分之一，海外基础设施业务已占总量的40%。

中国建筑相关负责人表示，中国建筑未来将以自身的实践，为所有的投资建设企业探路，走向具有全球竞争力的世界一流企业，打造最具国际竞争力的投资建设集团。

免费试阅14天