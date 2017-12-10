从桃园开始 吴敦义：明年要全面赢回执政权

中国国民党主席吴敦义今天（10日）表示，明年要赢回执政权，从桃园开始。

据联合新闻网报道，国民党桃园市党部今早10时举办建党123年党庆与爱心园游会，吴敦义到场共襄盛举，并作出上述表示。不过，针对媒体询问如何在桃园布局，吴敦义则避而不答。

据报道，桃园今早天气晴朗，国民党员约三四百人到场欢庆。桃园市长参选人杨丽环与立委陈学圣、吴志扬等台面上可能参选的人都到齐，现场加油声、欢呼声不断。

吴敦义表示，今天难得挥别阴雨绵绵天气，象征国民党将再起。在前总统马英九带领下，国民党有高潮也有低潮，但台湾经济向前行，也促进两岸和平发展。

他指出，绿营执政一年多来，明显准备不足，从“一例一休”、冻结国民党党产到促转条例，都引起各界不满。

吴敦义称，党部宣扬温良恭俭让；温良恭俭都是好习惯。不过，面对执政权必须当仁不让，该监督就要监督、该反对就要反对。

他表示，明年要全面赢回执政权，包括刚升格不久的桃园，期望大家携手建设桃园。

会后媒体追问吴敦义，对于明年选战，除已宣布参选的杨丽环，国民党党内是否已有推派合适人选与布局桃园。

吴敦义则以赶行程为由，并未正面回应，向大家挥手致意后，便搭车离去。

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