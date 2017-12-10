袁和平联手徐克打造《奇门遁甲》 玄学题材为武侠电影注入新意

由徐克监制、编剧，袁和平执导的古装奇幻电影《奇门遁甲》将于下周五（15日）起在中国上映。二人表示，期待用具有玄学色彩的中国传统题材，为武侠电影注入新的创意和活力。

据新华社今天（10日）报道，奇门遁甲原是中国古代术数著作，是中国古代人民在同大自然作斗争中总结出的一门传统文化遗产，反映了当时社会的人事、生活、社会制度及天文、地理、物候等方方面面。

1982年，袁和平即执导过同名电影，讲述了少年树根在奇门、遁甲两个侠士的帮助下铲除武林败类的故事，由梁家仁、袁祥仁、袁日初、袁信义等主演。

对于再次执导同题材电影，袁和平今天在北京表示，与原作相比，除了片名一样，其他都是全新的。

他说：“上次是另类武侠电影，这次我要和徐克重新定义武侠片。”

据悉，新版电影带有明显的科幻色彩，讲述众江湖人士为寻找强大秘密武器，击败天外来客的奇幻冒险旅程，由董成鹏、倪妮、李治廷、周冬雨等联袂演出。

徐克则表示，武侠电影是中国为世界影坛贡献的一个重要类型，也是展现中国文化的重要载体，但近年武侠电影创意匮乏。

他说：“这次既然引用了‘奇门遁甲’这个古代以来难解的玄学题目，正应该借此机会，带领观众去开启新类型电影的另一道门，同时也让西方观众耳目一新。”

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