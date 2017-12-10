新加坡电商平台与阿里巴巴隔空角力

（早报讯）新加坡电商平台ezbuy和中国阿里巴巴发生隔空角力，ezbuy创始人兼CEO何建上周五（8日）以个人名义发布公开信指责马云“太欺负人”，阿里巴巴方面则反驳，ezbuy进行“黄牛”操作理应受罚。

何建在公众号发布的《致马云的一封公开信: 你们太欺负人了，不带这样的！》里称，其创办的东南亚代购网站“ezbuy”旗下持有的上千个淘宝账号无法下单，认为被淘宝“欺负了”。

公开信中写到，ezbuy在双十一大促期间，因被判定刷单，被淘宝网冻结了千余账号，导致许多愿意多付钱找代购的国外客户们，不能享受这些服务。

何建在公众号发布的《致马云的一封公开信: 你们太欺负人了，不带这样的！》。（取自何健公众号）

对此，阿里巴巴平台治理相关负责人8日较晚时在接受中国媒体采访表示，正如“ezbuy”公司在公开信中所陈述的，其上千个账号、单地址、短时间集中下单、加价牟利等种种做法，早已超出了代购范畴，已是一种典型的黄牛行为。

该负责人称，这种行为不仅伤害普通买家，导致普通买家没法公平抢到优惠商品，也扰乱了商家的正常营业，致使淘宝商家因命中刷单规则被扣分，理应参照规则接受处罚。

他提出，淘宝用户协议3.2条称， 淘宝平台只允许每位用户使用一个淘宝平台账户。如有证据证明或淘宝根据淘宝平台规则判断您存在不当注册或不当使用多个淘宝平台账户的情形，淘宝平台可采取冻结或关闭账户、取消订单、拒绝提供服务等措施，如给淘宝平台及相关方造成损失的，还应承担赔偿责任。”

不过，针对何建公开信里的其他质疑，例如为何ezbuy的账户过去几年来都运行无阻，一直到11月4日才出现问题，阿里巴巴的负责人并没有回应。

何建也反问，“在过去的一年里面，我们在淘宝和天猫的采购数据，有没有被分享或者不小心泄露给Lazada吗？”。从中国媒体的上看，阿里巴巴并没有回应这个问题。

今年6月底，阿里巴巴宣布向东南亚电商平台Lazada再投资10亿美元，对Lazada持股比例从原来的51%提升到了83%，拥有Lazada的控制权。

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