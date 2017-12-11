港财政司司长：香港税制具竞争力 不会贸然全面减税

香港特区政府财政司司长陈茂波明年2月底将发表本届政府首份财政预算案。他昨天（10日）表示，香港的税制目前在国际上已相当具竞争力，港府会继续密切注视环球情况，不会贸然一刀切全面减低税率。

据中通社报道，陈茂波昨天发表网志，指美国参众两院就税务改革方案有机会在短期内达成共识，全球关注美国这次税务改革可能产生“溢外效应”。特别是美国企业暂存海外的大量资金，会否因此回流美国，减少对其他地区的投资，以及环球资金流向的转变对个别经济体的影响。

此外，市场也担心其他经济体会否为保持竞争力，展开一场国际“税务竞赛”。

陈茂波表示，香港须关注这些发展，但同时应理性客观审视自身状况。

他指出，香港目前的利得税率只有16.5%。除了汽车、烈酒、化妆品及香烟外，进口货品均没关税及资本增值税，在国际上已相当具竞争力，加上特区政府将推出“利得税两级制”，把企业首200万港元（34万新元）利润的利得税减半，相信有助纾缓香港中小企的负担。

此外，陈茂波说，香港未来需继续加大力度投放资源在医疗、教育、土地、房屋及社福等民生范畴，也要大力投资推动创新科技和其他优势产业的发展。

因此，港府会继续密切注视环球情况，尤其是邻近地区的竞争情况，不会贸然一刀切全面减低税率。

据报道，欧盟早前公布首份“不合作税务管辖区”名单，香港被列入观察名单。

对此，陈茂波强调，香港作为国际金融中心及国际社会负责任一员，须支持国际间提升税务透明度及打击跨境逃税，不能参与“避税天堂”恶性竞争。

他透露，香港获国家的支持将参与《多边税收征管互助公约》，建立广阔的自动交换资料网络。

此外，也将于2018年9月与其他相关伙伴，进行首次自动交换资料，履行香港的国际税务责任。

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