重庆警方破获特大诈骗案 核破案万余起抓获嫌犯323人

重庆市公安局昨天（10日）透露说，当地警方近日破获一起假冒医院专家教授，专门诈骗老年人、病患群体系列案件，抓获犯罪嫌疑人323名，打掉犯罪团伙16个，捣毁诈骗窝点30个，核实破获案件1万余起，涉案金额上千万元人民币。

中新社引述重庆警方介绍称，自2016年底以来，当地公安机关在工作中发现，针对老人、病患群体销售高价伪劣保健品的诈骗案多发。

公安机关初步侦查发现，犯罪嫌疑人在非法获取老年人、病患群体个人信息后，假冒北京某著名医院专家教授，以拨打电话或发微信的方式进行“关爱式”问诊，并夸大受害者病情，鼓吹其推荐的“特效药品”疗效。

获取受害人信任后，嫌犯通过诱骗受害人，购买其推销的上万元甚至十几万元的“特效药品”实施诈骗。中国公安部将此案列为督办案件。

按照中国公安部部署，重庆警方立即成立专案组，开展案件侦办工作。经过研判、深挖细查，专案组梳理出大量犯罪线索。

在掌握犯罪事实和证据基础上，重庆警方近日先后赴河北、江西、福建、吉林、辽宁、广东等10余个省市开展集中抓捕收网行动，共抓获犯罪嫌疑人323名，捣毁诈骗窝点30个，核实破获案件1万余起。

警方查明，该诈骗团伙并没有所谓的知名医疗机构专家教授，冒充专家教授进行“问诊”的团伙成员只有高中甚至小学文化水平。

诈骗团伙将作案目标锁定为注重养生健康的老年人和病患群体，并根据不同的保健品，设计各种专业术语，以及哄骗“剧本”“话术”，通过赞美关爱受害人、夸大病情、鼓吹产品疗效、虚构疾病治愈率等，逐步获取受害人信任，进而向其高价出售由廉价“健字号”药品或其他“三无”药品冒充的“特效药品”，并诱骗受害人多次购买。

目前，案件正在进一步审理中。

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