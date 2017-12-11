调查指67%港人无经常做运动 专家：运动可降患癌风险

癌症一直是香港民众的头号杀手，昨天（10日）在香港公布的一项调查结果发现，67%受访的香港民众没有经常做运动的习惯。调查方提醒香港民众，运动降低荷尔蒙及胰岛素水平，有助控制癌细胞增长，减低患癌风险。

据中通社报道，由香港防癌会主办的“香港癌症日2017”昨天举行开幕礼。该会在今年10月底至11月初期间，通过网络以问卷访问超过1000名香港民众，其中近一半人属超重或肥胖。

调查结果显示，70%受访的香港民众知道做运动可降低患癌风险，但仅33%受访者有做中强度运动的习惯。此外，67%的人没有经常做运动的习惯，甚至有20%受访者称“逛街购物”已是他们最常做的运动。

对于不做运动的原因，最多（84%）受访者表示生活忙碌，没有时间。其次（54%）是认为运动太辛苦，不想动及流汗。

香港防癌会表示，香港的癌症新症前年首次突破3万宗。只要香港民众每天做45分钟中强度运动，已可令每年的癌症新症数目减少12%，相当于每年有3000多人可避免患癌。

该会提醒香港民众，长时间保持静态行为，包括长期坐在办公室，缺乏全身运动，会增加患子宫内膜癌、肠癌、乳癌和肺癌的机会。

此外，该会也建议民众每星期五天进行45分钟中等强度运动，包括急步行及做家务等，便有机会降低患癌风险。

另一方面，香港政务司司长张建宗在昨天的开幕礼上致辞时表示，癌症每年夺去约1.4万港人的性命。随着人口老化，预料癌症的新增个案将会持续上升。

他指出，港府一直致力推广健康生活方式，作为主要预防癌症和其他慢性疾病的策略。

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