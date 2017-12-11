黄国昌罢免案周六投票 门槛6万3888票

台湾新北市选区选出的时代力量籍立委黄国昌罢免案备受关注，新北市选委会昨天（10日）表示，罢免案周六（16日）投票开票，预计当晚7时前会完成开票，罢免门槛为6万3888票。

据中通社报道，新北市完成黄的罢免案投开票后，中央选举委员会（中选会）将在下周二（19日）经委员会议确认后，正式公告罢免结果。

新北市选委会副总干事黄尧章昨天受访时指出，此次黄国昌罢免案在新北市设七个投票所，投票时间为周六上午8时至下午4时。预计当晚6时30分到7时完成开票作业，并宣布同意票和不同意票的票数。

根据台公职人员选举罢免法（选罢法）规定，罢免通过门槛是有效同意票数多于不同意票数，且同意票数达原选区选举人总数四分之一以上。

黄尧章说，这次投票人数共25万5551人，人口数小幅增加，四分之一等于要6万3888票才算通过。

中选会副主委陈朝建受访称，周六当天就会知道罢免结果，下周二前中选会会审定罢免投票结果，并于下周二当天经委员会议完成票数确认后，正式公告罢免结果。若罢免案通过，还需行文给立法院进行后续程序。

据了解，依据台选罢法规定，黄国昌罢免案从上周三（6日）起就不能再发布、引述相关罢免民调。此外，周六投票日零时起，也不能在LINE、面簿等社交网络等拉票，违者最低裁罚50万元新台币（2.26万新元）。

另一方面，距离罢免黄国昌投票剩下不到一周时间，有黄国昌的支持者昨午在新北汐止火车站举办挺昌活动。

黄国昌也通过面簿喊话称，这是罢免投票前唯一一场聚集活动，他需要大家协助。

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