台反劳基法修法大游行高雄登场 劳团3000人上街怒吼

台湾地区南部总工会大联盟发起的“2017拒绝修恶劳基法大游行”昨天（10日）在高雄登场。劳工团体组织数千民众走上街头怒吼，拉开醒目标语、布条抗议并表达诉求。

据中通社报道，民进党执政当局主导、攸关“一例一休”的《劳基法》修法引发质疑与抗议不断。

由南部总工会大联盟发起，来自台南、高雄及屏东的10多个劳工团体昨午齐聚高雄，举行“2017拒绝修恶劳基法大游行”。此外，有台北的劳团南下参与，反年金改革的退休军警团体也到场声援，警方估计约3000人参与。

抗议《劳基法》修法的大游行出发前，劳团代表轮番上宣传车表达游行诉求。

游行队伍随后在多名媬姆推着婴儿车及幼儿领军下，向游行终点——设在高雄的行政院南部联合服务中心进发。队伍行进途中，各式抗议旗帜、牌子纷纷出笼，游行沿途抗议口号也此起彼伏。

据报道，警方早在游行终点严阵以待，围起层层拒马，大批警力也到场排起人墙戒护。

游行队伍抵达行政院南部中心时，未见该中心人员出面回应，愤而朝该中心丢水球，一时水球齐飞，部分抗议民众还一度推挤拒马围篱。

抗议民众原本要举行讽刺行政院长赖清德的“‘功德院’南部办公室”挂牌仪式，但因现场层层拒马及警方戒护，不得其门而入。

游行总指挥将“‘功德院’南部办公室”纸牌丢进管制区后，宣布游行解散。

此次大游行总领队、新高市产业总工会理事长林进源批评民进党政府，没有听到劳工的声音，将劳基法修成恶法。

他表示，如果民进党政府一再背弃对劳工的承诺，2018年选举劳工将会以选票表达不满。

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