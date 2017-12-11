王振民：港不能回避23条立法

香港中联办法律部部长王振民昨天（10日）表示，未来二三十年对“一国两制”和《基本法》的研究与实践，要关注中央全面管治权与特区高度自治权之间的关系。他也说，应深入研究如何在香港维护国家主权及安全，当中就《基本法》第23条立法是不能回避的。

据《星岛日报》今天（11日）报道，中国法学会年会暨“《基本法》的理论与实践：20年的回顾与前瞻论坛”昨天在港大举行，近百名来自内地、港澳的专家学者出席，包括王振民、中国法学会党组成员、副会长王其江、《基本法》委员会委员饶戈平等。王振民在会上作出上述表示。

王振民表示，未来20、30年研究和实践《基本法》时，要特别关注“一国”和“两制”的关系、宪法和《基本法》的关系、全面管治权和高度自治权之间的关系等。

此外，也要研究未来几十年在香港如何维护好国家主权及安全问题，当中包括《基本法》第二十三条立法问题，并称有关问题是无法回避的。

王振民指出，内地对香港的“全面管治权”并非新概念，此权力源于国家主权。1997年香港回归、内地恢复对香港行使主权，就代表恢复对香港的“全面管治权”。

他也说，中央强调严格依据宪法和《基本法》，而不是在宪法法律之外，漫无边际行使“全面管治权”。同时，强调特区高度自治权，并非不要港人治港、“高度自治”。

此外，王振民认为，过去香港和内地就《基本法》研究的学术交流较少，两地无法与对方分享研究成果，不利于“一国两制”的正确实施，呼吁港人深入研究。

另一方面，王其江则表示，中共十九大报告充分肯定了港澳“一国两制”的伟大实践，明确指出“一国两制”是解决历史遗留的港澳问题的最佳方案。此外，也是香港和澳门回归后保持长期繁荣稳定发展的最佳制度。

王其江强调，港澳发展与国家发展紧密相连，但同时“一国两制”和《基本法》的实施也面临许多问题和挑战。

王其江也对港澳《基本法》研究会提出三点“希望”，包括始终坚持正确的政治方向；始终坚持理论与实践的紧密结合，以及高度重视《基本法》研究后备力量的培养。

免费试阅14天