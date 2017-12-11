中国今凌晨成功发射阿尔及利亚一号通信卫星

载着阿尔及利亚一号通信卫星的长征三号乙运载火箭，今天（11日）零时40分从西昌卫星发射中心发射升空。这是阿尔及利亚的第一颗通信卫星，也是中阿两国在航天领域的首个合作项目。

据中新社报道，起飞约26分钟以后，数据表明阿星一号进入远地点4万1991公里、近地点200公里、倾角26.4°的预定地球同步转移轨道，发射取得圆满成功。

此次发射是依据中国航天科技集团公司所属中国长城工业集团有限公司，与阿尔及利亚航天局，在2013年12月签署的阿尔及利亚一号通信卫星项目合同所实施。

据报道，中方为阿尔及利亚设计、制造、集成、测试、发射，并在轨交付一颗通信卫星，同时配套必要的卫星操作、控制和应用系统。阿方将负责卫星的在轨操作、管理和应用。

此外，阿星一号由中国空间技术研究院研制，采用东方红四号卫星平台，发射质量为5225公斤，服务寿命为15年。

阿星一号卫星共有33路转发器，主要用于阿尔及利亚的广播电视、应急通信、远程教育、电子政务、企业通信、宽带接入和星基导航增强服务等领域。

长征三号乙运载火箭则由中国运载火箭技术研究院研制。这是现役的长征系列运载火箭中、地球同步转移轨道运载能力最大的运载火箭之一，可为质量为5500公斤的有效载荷，送入标准地球同步转移轨道。

此次发射是长征三号乙运载火箭的第42次发射，也是长征系列运载火箭第258次发射。

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