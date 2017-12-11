人民日报：澳媒报道充满种族歧视色彩

中共中央机关报《人民日报》今天（11日）发表评论文章，批评澳大利亚媒体就中国对澳进行影响渗透所作的有关报道，并指这种“充满种族歧视色彩的歇斯底里的偏执症”，玷污了澳洲作为多元文化社会的形象。

上述题为“澳方对华认知须从事实出发”、署名“钟声”的评论指出，一些澳大利亚媒体最近“捕风捉影”“炮制所谓中国对澳进行影响渗透”的新闻。后有一些澳洲政客“毫无原则地迎合媒体不实报道”，甚至表示“需要给澳中关系划出界线”。

该评论称，充满偏见的言行破坏了中澳关系当有的正常气氛，“蹩脚的‘双簧戏’”冲击了两国互信与合作的基础。

该评论说，一些澳大利亚媒体在对华报道上“想象力之丰富，令人大跌眼镜”。它们抛出涉及中国的恶意言论，“捏造中国对澳大利亚的所谓‘虎视眈眈’”，譬如指称中国学生“威胁澳高校言论自由”、中国商人“窃取澳国家机密”、中国“干涉澳国内政治进程”。

该评论称，有关报道不仅对中国政府进行“无端指责”，而且对在澳中国留学生及华侨华人进行“恶意中伤”“这种充满种族歧视色彩的歇斯底里的偏执症，玷污了澳大利亚作为多元文化社会的形象”。

此外，该评论说，澳大利亚媒体和政客的“对华焦虑症”，暴露的是其发展对外关系时的投机心态。

该评论例举澳大利亚日前发表的、2003年以来的首份外交白皮书，指当中就已经读出上述心态。

在该份白皮书中，澳大利亚一面说中国经济的持续发展对澳而言是重要机遇，澳方致力于同中国发展强劲、富有建设性的全面战略伙伴关系，欢迎中国在国际和地区事务中发挥更大作用，一面指责中国“正在填补地区的安全真空，导致危险性增加”。

该评论认为，上述自相矛盾的表述，似乎是要说明，“自认为‘站起来’的澳大利亚，竟然同时把为其创造‘重要机遇’的国家谬称作对其‘危险性增加’的国家”“莫名其妙摆出一副满世界找‘假想敌’的架势”。

该评论称，值得提醒的是，“内心黑暗的人，没办法走上阳光路”。一些澳大利亚媒体和政客最近的对华态度，不利于两国关系发展，也不利于澳大利亚自身的发展。

另一方面，该评论表示，中国一贯在相互尊重、互不干涉内政等原则的基础上发展同其他国家的关系，这是中国外交政策的重要原则之一。中国无意干涉澳内政，也无意通过政治献金影响澳政治进程。

该评论指出，中澳同为亚太重要国家，没有历史积怨和根本利益冲突，两国完全可以面向未来，构建长期稳定和可预期的合作伙伴关系。中国发展对澳大利亚关系的政策也一直沿着这个方向努力。

该评论也建议澳洲政府和媒体，在处理对华关系问题时要秉持从事实出发的原则，“摒弃政治偏见和偏执”，以对话交流妥善处理分歧和敏感问题。这才是符合澳洲本国利益与亚太地区整体利益的唯一正确选择。

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