美国调查人员：将公布佛州坠机事故调查报告

美国佛罗里达州小型飞机坠湖事故调查人员昨天（10日）说，包括两名中国公民在内的三名遇难者遗体已被打捞上岸。目前事故原因尚不清楚，初步调查报告将于近期发布。

新华社引述美国全国运输安全委员会说，一架双引擎小型飞机上周五（8日）上午11时15分左右，坠毁在位于佛罗里达州桑福德市东的哈尼湖中。

该委员会航空事故高级调查员考斯拉在昨天举行的记者会上说，失事飞机上载有一名飞行教练员和两名学员，因致命伤全部遇难。他们的遗体已于前天（9日）被打捞上岸，搜寻失事飞机残骸的工作仍在继续。

考斯拉也说，此次调查才刚开始，旨在确定事故情况、起因，以及如何防止类似事故再次发生。初步调查报告五个工作日内，将在全国运输安全委员会的网站上发布。

佛罗里达州警方说，两名遇难学员为中国籍男子，年龄均为20多岁。据当地媒体报道，遇难教练员是一名56岁男子，来自桑福德市。

美国联邦航空管理局此前曾发表声明说，事发时，失事飞机正飞往奥兰多桑福德国际机场。目前没有证据表明飞机在失事前发出过求救信号。

事发后，中国驻休斯敦总领馆第一时间，与失事飞机所属的飞行训练学校取得联系。

校方表示，目前已暂停全部飞行训练，并对其他中国学员进行心理疏导。上述总领馆工作组已抵达飞行训练学校所在的桑福德市，开展相关工作。

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