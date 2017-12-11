习近平：纠正“四风”不能止步 作风建设永远在路上

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日作出重要指示，强调纠正“四风”不能止步，作风建设永远在路上。

据新华社今天（11日）报道，习近平是就新华社一篇题为“形式主义、官僚主义新表现值得警惕”的文章作出上述指示的。

习近平指出，文章反映的情况，看似新表现，实则老问题，再次表明“四风”问题具有顽固性反复性。

他表示，纠正“四风”不能止步，作风建设永远在路上。中国各地区各部门都要“摆摆表现，找找差距，抓住主要矛盾”，特别要针对“表态多调门高、行动少落实差”等突出问题，拿出过硬措施，扎扎实实地改。

此外，中共各级领导干部要带头转变作风，身体力行，以上率下，形成“头雁效应”。在即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育中，要力戒形式主义，以好的作风确保好的效果。

据报道，新华社的文章指出，中共十八大以来，从制定和执行中央八项规定开始，中共上下纠正“四风”取得重大成效。不过，形式主义、官僚主义在一定程度上仍然存在，如：一些领导干部调研走过场、搞形式主义，调研现场成了“秀场”；一些单位则“门好进、脸好看”，就是“事难办”。

此外，一些地方注重打造领导“可视范围”内的项目工程，“不怕群众不满意，就怕领导不注意”；有的地方层层重复开会，用会议落实会议；部分地区写材料、制文件机械照抄，出台制度决策“依葫芦画瓢”；

再者，一些干部办事拖沓敷衍、懒政庸政怠政，把责任往上推；一些地方不重实效重包装，把精力放在“材料美化”上，搞“材料出政绩”；有的领导干部热衷于将责任下移，“履责”变“推责”；有的干部知情不报、听之任之，态度漠然；有的干部说一套做一套、台上台下两个样。

中共中央办公厅印上周六（9日）则发通知指出，习近平的这一重要指示，“一针见血、切中时弊，内涵丰富、要求明确”，充分表明了以习近平为核心的中共中央“坚定不移全面从严治党、持之以恒正风肃纪的鲜明态度和坚定决心”，对于中共全党深入学习贯彻十九大精神、加强党的作风建设具有重要指导意义。

上述通知要求，中国各地区各部门要迅速传达学习并切实抓好贯彻落实。要认真组织党员、干部学习讨论习近平的重要指示，结合深入学习贯彻十九大精神和“习近平新时代中国特色社会主义思想”，并“深刻领会指示的内容和精神实质”，牢固树立“四个意识”，不断提高政治站位和政治自觉，以“永远在路上的坚韧锲而不舍”抓好作风建设。

通知要求，各地区各部门年底召开民主生活会和组织生活会，也要把贯彻落实中央八项规定精神、转作风改作风情况作为对照检查的重要内容，按照习近平的重要指示要求，认真查找“四风”突出问题，特别是形式主义、官僚主义的新表现，采取过硬措施。

此外，也要坚决加以整改，务求取得实效；要坚持从各级领导干部做起，以上率下、层层带动，继续紧盯元旦、春节等时间节点，“从一件件小事抓起，坚决防止不良风气反弹回潮，不断巩固和拓展落实中央八项规定精神的成果”。

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