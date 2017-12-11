妻子暴打怀孕护士险致流产 湖北通山县城管局长被免职

湖北咸宁通山县一名妇人上周五（8日）带孩子到医院打针，因见女护士拔针时针口出血，便恶言相向。怀孕的护士反驳一句后，被对方出手狂殴，几乎打致流产，目前需留院保胎。



据悉，打人女子为通山县城管局长徐良路的妻子房某。通山县政府事后通报，徐良路已被免去城管局长的职务。此外，房某因故意伤害他人身体，殴打孕妇，通山县公安局昨午（10日）作出对其行政拘留12天、罚款500元（人民币，下同，102.15新元）的处罚决定。

据网媒“香港01”昨天报道，事发于咸宁通山县人民医院。从现场人士提供的视频可见，打人女子怀抱孩子，对着坐在椅子上的护士喊话，情绪颇为激动。

打人女子还疑似与护士有过激的身体接触，周围医护人员见状试图将两人分开。

据被打护士的丈夫吉某表示，打人女子带小孩到通山县人民医院门诊输液室输液。输完液后其妻为小孩拔针时针口出血，该打人女子即奋起理论，并开始脚踢其妻子的肚子，并揪着她头发不放。

据报道，当时已有旁人劝架，并称护士怀有身孕，不料打人女子却回应说：“怀孕了算什么？”，后继续扭打，并不停辱骂。

随后，被打护士的丈夫吉某闻讯赶到医院，获悉怀孕40多天的妻子有流产迹象，需要住院保胎。

通山县人民医院相关工作人员表示，当医院警卫处赶到事发现场时，事件已经结束。

随后，相关人员被带到派出所做口供。据吉某称，当天下午5时半左右，打人女子的丈夫提着水果看望其妻子，但没有说一句道歉的话，“反过来教育我们，从事服务行业受点气是应该的，理所当然的。”

事件被现场人士拍下后，上传到网上，引起网民广泛关注并群起谴责。

通山县政府昨天在官网公布，目前已免去徐良路（打人女子的丈夫）城管局长职务，打人者房某因故意伤害他人身体，殴打孕妇，通山县公安局于昨午对其作出行政拘留12天、罚款500元的处罚决定。

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