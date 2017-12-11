山东莱阳成立“14岁神童”调查组

近日，山东莱阳市第二实验中学的14岁初中生李向楠在接受媒体采访时表示，自己被麻省理工学院提前签约。这一消息很快在网上热传，但李向楠被麻省理工学院录取的签约协议被指疑点重重。麻省理工学院此前受访时称，并不存在主动去签学生的情况。据《北京青年报》报道，昨日了解到，针对“14岁神童”李向楠被麻省理工学院提前签约一事，莱阳市已经成立了由莱阳市教育体育局牵头的事件相关调查组。

“14岁神童”的争议最初源于莱阳市教育体育局官方微信公众号发布的一篇文章：《莱阳一14岁少年被美国麻省理工学院录取》。文章讲述了初中生李向楠“天才神童”般的经历，6岁编程，8岁建网站，13岁创办公司，14岁被麻省理工学院录取……此外，文章还列举了大量李向楠参加高峰论坛、发表主题演讲，以及参加国际大赛获奖的经历。

很快，不少网友从中发现，美国只有麻省理工学院，并没有所谓的“麻省理工大学”。李向楠展示的部分与高校的往来邮件中，落款、发件人等信息不规范，参加的多项活动也无法查到主办方信息。

12月8日，莱阳市教育体育局宣传部工作人员称，已经了解到网友提出的多个疑点，正在做进一步的核查工作。

12月10日，莱阳市相关部门接受媒体采访时称，针对“14岁神童”李某被麻省理工学院提前签约一事，莱阳市已经成立了由莱阳市教育体育局牵头的事件相关调查组，同时，烟台市多个相关市直部门也已介入该事件调查。

更早之前，麻省理工学院曾回复北青报称，不存在主动去签下一个学生，所有的学生都是在高中最后一年开始申请。

在麻省理工学院招生办公室网站上可以看到，该校招生办助理主任Chris Peterson于12月7日写道，该校今年的提前申请结果将于美国东部时间12月14日晚上6点28分揭晓，届时申请学生可以登录学校官方网站查询结果。这意味着，截至目前，麻省理工学院2017年的提前录取结果尚未公布。

报道指，曾任麻省理工学院中国总面试官的蒋佩蓉表示，麻省理工学院有固定的招生流程，从未有过任何例外，时间表每年都会列出公布在官网上面。

蒋女士介绍，麻省理工学院提前申请时间为11月1日，12月14日公布录取结果。常规申请的时间定在12月31日，发布录取结果的时间为3月14日。“这是一个理工人永远不会忘记的日期和时间，这么多年从未有一个人例外。”

昨日下午，莱阳市教育体育局于12月4日发布的“莱阳一14岁少年被美国麻省理工学院录取”被删除。李向楠及其家人则未回应。

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