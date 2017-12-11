建制派拟改议规　曾钰成泼冷水：纵成功立会也难有效运作

香港建制派磨拳擦掌推动修改议事规则，认为可阻止泛民“拉布”及制造流会，但前立法会主席、建制派元老曾钰成有截然不同的看法。曾钰成今日（11日）在报章专栏撰文，指修改议事规则降低法定开会人数，不一定就可降低流会风险；文中称，就算议事规则修改成功，但建制泛民两个阵营继续恶斗，立法会仍然无法有效运作。

据香港01网站消息，曾钰成在《am730》以“你死我活”为题，借茶客对话谈及香港立法会议事规则修订。文中指出，按《基本法》规定，立法会会议法定人数不能修改，而建制派提出的只是降低“全体委员会”的法定人数，因此，过往在立法会会议上出现的点人数和流会，不会受到修改议事规则影响。

曾钰成写道，“降低法定人数也不一定可以降低流会的风险：议员们知道可以比以前少十多人出席会议也不会流会，就更加放心缺席了。这叫做‘水退船低’”。

文中也提到另一项修订，“让立法会主席可以在流会后再召开会议，不用等到下星期”，但曾钰成却借茶客之口指出，倘再召开会议，在席法定人数仍然不足，依然会酿成流会，“依我看，就算修改成功，仍是防止不了拉布。如果两个阵营继续要斗个你死我活，立法会还是没法有效运作”。

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