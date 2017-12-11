江歌遇害案首开庭：被告否认起诉内容

据日本共同社报道，中国留学生江歌在日本被杀一案11日在东京地方法院首次开庭，被告人陈世峰当庭否认被控罪名。

陈世峰称自己是为了夺下江歌所持刀具才刺了下去，之后抱有杀意刺了对方的情况属实。辩护人主张第一刀是死因，所以杀人罪不成立。

检方在开场陈述中指出，陈世峰在案发前就纠缠与江歌同住的前女友，案发时也事先准备了刀具，“因为被害人叫嚷要叫警察，所以决心将其杀害”。

起诉书显示，陈世峰涉嫌于去年11月3日凌晨，在江歌的颈部刺了多刀导致其死亡。陈世峰还因涉嫌威胁前女友的胁迫罪被起诉。

据人民网早前报道，在整个案件审理过程中，陈世峰表情非常稳定，有时紧皱眉头，很显然对警方的陈述有些不满。

日本检方指控陈世峰是故意杀人罪，是事先预谋杀人。检方给出指控要点，陈世峰在犯案过程中行为恶劣，受害人江歌身中10刀。其次陈世峰杀机强烈，具有计划性，造成结果十分严重，江歌不幸被杀害。杀人过程，陈世峰方面律师否认检方杀人指控。陈世峰律师指出，检方提出陈世峰当天特意带了换洗衣服，在江歌杀害之后换衣服逃离现场，律师方面反驳，陈世峰并不是为了杀人后换衣服，而是因为要在陈世峰家附近洗衣服，由于日语不好没有找到洗衣店就直接去江歌家。

根据上午庭审，陈世峰方面律师的陈述和陈世峰现场描述当晚刘鑫先进入江歌家门，陈世峰从三楼下到二楼找江歌。当时江歌已经把门开了一半。陈世峰用手拍了江歌肩膀两下，希望江歌出来。在家门内的刘鑫在里面似乎注意到一些情况，于是问 “怎么了”。刘鑫将水果刀递给了江歌，江歌见到陈世峰带着口罩穿着戴帽子的衣服比较害怕，江歌在拿到水果刀后与陈世峰发生了争执，在与江歌夺刀的过程中刺到了左颈动脉，造成失血过多。陈世峰方面描述，陈世峰见到江歌倒地后，他很害怕，不想给自己父母带来经济负担只能选择彻底杀死江歌，向江歌又刺了九刀。陈世峰承认这个时候他是存在杀意。



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