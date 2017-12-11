强按贫困户头道歉 重庆巫山县一镇长被停职

重庆巫山县一名镇长近日强按贫困户的头部，要求贫困户就向政府说出“不实言论”一事鞠躬道歉，按头影片更被上载到网络。

中共巫山县委宣传部昨天（10日）证实，按头者为大昌镇镇长陈勇。目前，县委已决定暂停陈勇镇长职务，责成纪委依纪依规认真调查，严肃处理。

据网媒“香港01”报道，上述网传影片显示，一身着皮夹克的男子对站在一旁的贫困户老人李泽龙厉声质问：“明明有300元低保，为啥要打胡乱说？”“你搞错了没？”。

李泽龙则回应说：“错了，错了”。随后，身着皮夹克的男子强行按住李泽龙头部，边喊“一、二、三”，边要李泽龙连续鞠躬道歉。

《澎湃新闻》指出，除网传影片外，网上还有一份关于此事件的文字材料。材料显示，李泽龙今年60岁，来自巫山县大昌镇樟树村。李家共有三人，上有母亲，吃饭靠喂，还有残障无劳动能力的妻子。李泽龙则体弱多病，一家处于贫困状态。

该材料写道，巫山县两名政府工作人员上月23日到李宅询问其家境；26日大昌镇镇长陈勇和驻村干部到樟树村组织贫困户开会，陈勇高声辱骂，并强按李泽龙头部鞠躬致歉，同时质问，“还想不想吃低保？”。

上述文字材料由李泽龙签名确定，签名日期为12月5日，同时附有现场证人张某、刘某等六人签名，并按有红色手印。

针对上述镇干部粗暴对待贫困户的事件，巫山县委宣传部表示，李泽龙的母亲今年87岁，其妻子属于二级精神残疾，一家享有每月392元（人民币，下同，80.09新元）的低保补贴。镇政府根据李家的实际情况，另给了3.9万元危房改造补贴。

不过，李泽龙在对县扶贫工作组回访时，则指自己没有获得相关补贴。

该负责人续指，接到李泽龙反映被按头鞠躬道歉遭遇后，县领导已责成工作小组展开专项调查。截至昨天，陈勇被证实粗暴对待李泽龙，目前已被停职及接受调查。

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