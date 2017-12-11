印媒：中国士兵洞朗对峙后在该地区长期驻扎

印度媒体今天（11日）报道说，约有1600到1800名中国人民解放军士兵在锡金、不丹和西藏三角交汇点的洞朗地区，进行永久性驻扎。此外，也建造两个直升机停机坪。

据联合新闻网报道，《印度时报》（Times of India）引述印度安全机构消息人士指出，在印度成功阻止中国在洞朗地区、兴建向南通往中印边界介普山嵴（Jampheri Ridge）的道路后，解放军之后几乎是永久性地驻扎在洞朗地区。

消息人士说，目前约有1600到1800名共军士兵在洞朗地区建立永久性基地，除了建造两个直升机停机坪，还加强道路建设。此外，也设置10多个预先拼装好的木屋、庇护所和商店，储存战备物资。

据报道，解放军过去只在4月到5月，以及10月到11月之间派兵在洞朗地区巡逻，以宣示其控制权。

不过，在中印部队洞朗对峙于8月28日结束后，解放军首次于冬天在印度所认定的不丹领土洞朗地区驻扎。

据报道，解放军6月试图在洞朗地区兴建一条公路。印度声称，这条公路通往介普山嵴，正好俯瞰印度本土通往东北各省的战略要道——西里古里走廊，对印度构成安全威胁，也改变不丹政府认定的现状。

印方后派兵阻止解放军继续修筑道路，双方因而发生对峙。

双方通过外交管道沟通后，中印部队终于在对峙83天后的8月28日撤离对峙地点。

不过，据报道，印度陆军参谋总长拉瓦特（Bipin Rawat）9月时曾公开表示，中国已开始活动肌肉，透过“切香肠”战略，逐渐“蚕食”有主权争议的领土。因此，印度开始加强边境驻军和修筑全天候可运用的道路，同时也增加部署无人机。

印度边境部队一架无人机上周因技术问题，坠毁在西藏境内，引起中国当局抗议。

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